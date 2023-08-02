Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара

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Военнослужащие бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» разгромили отряд украинских десантников в районе Соледара на Артемовском секторе фронта, сообщил командир «Енисея», известный под позывным Амиго, в интервью РИА Новости.
«Их вертолетная авиация начала действовать. Вчера неподалеку (в районе населенного пункта Рай-Александровка, находящегося под контролем Киева) они высадили десант на трех вертолетах. Они летели достаточно низко, чтобы избежать поражения нашей зенитной обороной. Это были Ми-8, мы зафиксировали их и начали готовиться к отражению атаки», — рассказал он.Начальник штаба бригады «Терек», известный под позывным Бача, добавил, что во время данной операции ВСУ могли также доставить боеприпасы или продовольствие.
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