Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства

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Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро над бывшим Каховским водохранилищем. Они передали его специалистам для военных исследований, сообщил командир отряда, известный по позывному «Сатурн», в беседе с РИА Новости.
«Мы получили информацию от поста воздушного наблюдения о движении легкомоторного самолета, который направлялся со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Мы визуально обнаружили его и сбили с помощью ПЗРК», — рассказал источник агентства.Как отметил собеседник, беспилотный аппарат упал на территории бывшего Каховского водохранилища, хотя вода там уже отсутствует, однако дно осталось влажным, похожим на болото.
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