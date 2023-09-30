Российские бойцы сорвали попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

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Части Вооруженных сил РФ из группировки «Днепр» пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Большой Потемкин неподалеку от Херсона. До 12 боевиков ВСУ были уничтожены, остальные отплыли к своему берегу под прикрытие орудий.
Кроме того, соединениями группировки «Днепр» в результате огневого поражения был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, четверо военнослужащих ВСУ были убиты, двое ранены. В островной зоне в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить два 120-миллиметровых миномета с расчетами и боекомплект к ним. На Каховском направлении была поражена станция радиоэлектронной разведки и уничтожен ее персонал.
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Александр Бойцов