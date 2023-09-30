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Российские бойцы сорвали попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин

30 сентября 2023, 11:29
Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Части Вооруженных сил РФ из группировки «Днепр» пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Большой Потемкин неподалеку от Херсона. До 12 боевиков ВСУ были уничтожены, остальные отплыли к своему берегу под прикрытие орудий.

Как сообщили журналистам представители оперативных служб Херсонской области, украинские штурмовики успели высадиться только с одного судна, но были мгновенно уничтожены плотным огнем. Остальные повернули вспять, не отважившись приблизиться к берегу.

Кроме того, соединениями группировки «Днепр» в результате огневого поражения был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, четверо военнослужащих ВСУ были убиты, двое ранены. В островной зоне в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить два 120-миллиметровых миномета с расчетами и боекомплект к ним. На Каховском направлении была поражена станция радиоэлектронной разведки и уничтожен ее персонал.

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Пленный солдат ВСУ рассказал о непригодности БМП Marder для вооружения Украины
30 сентября 2023, 11:46

Фото: istockphoto/jozzeppe

Немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder, которые поставляются союзниками в украинские войска, часто ломаются и не адаптированы под оружие советского образца. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ.
По его мнению, высказанному  в разговоре с РИА Новости, эти машины просто не приспособлены для боевых действий на Украине. Например, ролики для оружия сделаны под автомат G36, которого нет и никогда не было на вооружении ВСУ. Автомат Калашникова туда просто не вставляется. В угол его тоже не поставишь — падает, мешает, рассказал украинец.

Также пленный заметил, что в БМП слишком много электроники, которая большей частью не используется. Внутренние помещения хороши для комфортной езды по гладким дорогам, но на поле боя постоянно за что-то цепляешься, обо что-то ударяешься, вспоминал украинский военный. К тому же, добавил он, Marder часто ломаются, а ремонтировать их в полевых условиях очень сложно. Поэтому тратится время и ресурсы на их транспортировку до ремонтных баз. Машина крайне нефункциональна для боевых действий, заключил украинец.

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#машины
#всу
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#оружие
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Киев блокирует контакты украинцев с жителями Запорожской области
Рогов: Киев блокирует общение украинцев с жителями новых территорий РФ
30 сентября 2023, 10:56

Фото: iStock/booblik_uk

Украинские власти блокируют любые контакты жителей подконтрольных им территорий с теми, кто проживает на освобождённой части Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, что 30 сентября в новом регионе отмечают годовщину присоединения к РФ.

По словам Рогова, цель Зеленского – не дать понять украинцам, как хорошо живут их бывшие соотечественники в составе России. Для этого он блокирует все попытки пересечения и общения между жителями, а если таковое всё же произошло, власти вводят санкции в отношении своего же народа.

Рогов отметил, что, по сравнению с жителями Украины, население новых территорий России имеет более высокие зарплаты и пенсии, лучше социально защищено, а также видит реальные перспективы дальнейшего построения карьеры и личного развития. 

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#украина
#россия
#запорожская область
#население
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Зеленский анонсировал создание нового оборонного альянса
Зеленский: на Украине создан альянс для объединения производителей оружия
30 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Diy13

На Украине создали альянс оборонных индустрий, к которому могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира. Об этом в ходе первого международного форума оборонных индустрий, который стартовал в Киеве, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что декларацию о присоединении к альянсу уже подписали 13 компаний.

Также Зеленский добавил, что на форуме присутствуют представители свыше 30 государств, а также 252 военных компаний, которые занимаются разработкой и изготовлением всех видов вооружения.

При этом, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник ранее заявлял, что проведение этого форума – это попытка со стороны Украины замаскировать поставки вооружения с Запада под местное производство.

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#вооружение
#всу
#производство
#поставки
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Экс-разведчик США Риттер раскрыл, чего не избежать Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: стратегическое уничтожение Украины неизбежно
30 сентября 2023, 10:09

Фото: iStock/JARAMA

Украине не избежать стратегического поражения. С таким заявлением в соцсети X выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Ранее Министерство обороны Украины опубликовало пост без уточняющих данных, который гласит: «Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно».

На это сообщение Риттер ответил, что поражение украинских войск, искоренение нынешней власти, а также уничтожение украинской нации – неизбежно. Однако он добавил, что Украина сама виновата в этом.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что Владимиру Зеленскому стоит добровольно подать в отставку и как можно быстрее покинуть страну ради своей семьи. 

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#всу
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Пленный солдат ВСУ рассказал о массовых случаях дезертирства
30 сентября 2023, 10:09

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В частях ВСУ происходят массовые случаи дезертирства из-за отчаянного положения на фронте. Об этом рассказал украинский солдат, сдавшийся в плен на Запорожском направлении.
В разговоре с РИА Новости военнослужащий отметил крайне низкое моральное состояние бойцов, которое усугубляется постоянным враньем командиров.

«Есть ощущение, что положение тяжелое, подразделение может погибнуть, а они (командиры - ред.) уверяют, что все прекрасно. Люди доверяют им, остаются, а происходит все наоборот», — рассказывает украинец.

Пленный объяснил, что решение  дезертировать принимают те, кто уже побывал в бою, знает, что это такое. Те, кто близко видел смерть. Обычно солдаты ВСУ не рассказывают о своих планах сослуживцам. Украинец вспомнил, как несколько военнослужащих несколько дней пили водку, а потом просто собрали вещи и ушли. Таких случаев он насчитал больше десятка. По его словам, люди быстро начинают понимать, что их обманывают и просто посылают на смерть. Потому и дезертируют, чтобы сохранить свои жизни.

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#всу
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В Одесской области прогремел взрыв
«Страна.ua»: в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
30 сентября 2023, 09:55

Фото: iStock/Ivan Murauyou

На фоне объявленной воздушной тревоги в городе Южный Одесской области Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Уточняется, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 08:36.

Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что президент Украины с кураторами из США и Великобритании разработал новый план действий следующего контрнаступления, которое должно начаться в первых числах октября. 

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#всу
#вс рф
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Forbes: Российский флот может уничтожать морские дроны ВСУ по советскому методу
30 сентября 2023, 08:47

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Украинские подводные беспилотники могут быть легко уничтожены Черноморским флотом России с применением советской тактики. Для этого могут применяться вертолеты Ка-27 и малые противолодочные корабли проекта 1124.
Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По словам эксперта, действуя по советским лекалам, пара «вертолет-корабль» сможет легко обнаруживать любые подводные цели. Следовательно, украинские морские дроны будут уничтожены до того, как смогут проникнуть на стоянки флота или даже приблизиться к ним.

Описывая советскую тактику прибрежной противолодочной обороны, Экс со ссылкой на военного эксперта Троя Бенца называет ее крайне сложной и тщательно продуманной. Она подразумевала слаженную работу пары «вертолет-корабль», где оба участника взаимно дополняли друг друга, прикрывая «слепые зоны» своих средств обнаружения. За счет такой системы Черноморский флот способен создать плотную боевую завесу для подводных дронов в бухтах, заливах и других узких местах, заключил эксперт.

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#дроны
#всу
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В госпиталь Пентагона в ФРГ прибыли 14 раненных на Украине американцев
30 сентября 2023, 07:59

Фото: istockphoto/breakermaximus

В составе ВСУ воюет множество наемников со всего света. Госпиталь министерства обороны Соединенных Штатов в Германии начал принимать раненных на Украине американцев и бойцов из других стран.
Обозреватели американского издания The New York Times пишут в своей статье, что Пентагон втихую приступил к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем медицинском центре в местечке Ландштуль неподалеку от Кайзерслаутерна.

Как отмечают авторы публикации, сотни американцев, в том числе ветеранов, отправились воевать за киевский режим. Неизвестное их число подстрелили, подорвали на минах, посекли осколками артиллерийских снарядов. Теперь министерство обороны вмешалось, чтобы оказать им ту же помощь, какая положена кадровым военным.

Ранее Пентагон неоднократно заявлял,  что Киев использует наемников в качестве «пушечного мяса». Сами приехавшие воевать за деньги признавались в интервью, что ВСУ крайне плохо и неумело координирует действия разных частей. А шанс выжить на Украине невелик, так как интенсивность боевых действий здесь намного выше, чем была в Ираке и Афганистане.

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#украина
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Зеленский согласовал с США новое наступление и захват Запорожской АЭС
РИА Новости: Зеленский согласовал с США план нового наступления в октябре
29 сентября 2023, 22:15

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал план действий нового наступления с кураторами из США и Великобритании. Главной целью станет захват Запорожской АЭС. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к компетентным органам.

В ближайшие дни украинские боевики могут попытаться нанести удар. Предварительно, наступление начнётся в начале октября.

«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — заявил собеседник.
По мнению источника, это новая авантюра Владимира Зеленского, который пытается доказать свою состоятельность. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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