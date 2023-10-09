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Российские бойцы сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Савчук: Российские бойцы сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
09 октября 2023, 05:10
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

ВС России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.
«Сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в публикации.

Савчук добавил, что потери украинской армии составили около 50 бойцов.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Золотой Ниве в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
Минобороны: В Золотой Ниве в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
09 октября 2023, 02:42

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что удар был нанесён близ населенного пункта Золотая Нива в Донецкой Народной Республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#удар
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Буданов: Спецназ Украины трижды безуспешно пытался захватить Энергодар и ЗАЭС
09 октября 2023, 01:42

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.
Так, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего освобождения города и ЗАЭС. Но тогда у ГУР не было опыта проведения подобных операций, и спецназ не смог закрепиться, так как не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв какое-то время на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили.

Затем ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, в том числе командир Иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вадим Попик. По его словам, вместе с ним в данной операции участвовали новозеландцы и другие иностранцы.

Ранее  председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области силами ФСБ ликвидирована группа украинских диверсантов из четырех человек, которые планировали нанести удар по Запорожской атомной электростанции. 

Он уточнил, что 25 июня в районе населенного пункта Беленькое и Лысогорка Запорожской области украинские военные перебросили две тяжёлые артиллерийские системы. Тогда же, по словам Рогова, планировался вывод ДРГ в Энергодар. Однако российские силовики сорвали вражеский план. Кроме того, из уст пленного получена важная информация о подготовке диверсионных групп. Также стали известны их способы связи.

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#запорожская область
#украина
#аэс
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Российский военный заявил, что силы ВСУ уже иссякли
Боец ВС РФ: силы ВСУ иссякли, они готовят Купянск к обороне
08 октября 2023, 20:55

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ завершили контрнаступление у Купянска, поэтому теперь они готовятся к обороне города. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь.
Он отметил, что у украинской армии уже иссякли силы, поэтому единственное, что они могут – это укреплять оборону населённого пункта.

Также Медведь рассказал, что в Купянске не осталось мирного населения, поэтому отряды украинских войск устраивают посты прямо в жилых домах. Российские военные смогли выяснить это благодаря аэроразведке. Также удалось обнаружить места запуска беспилотников ВСУ.

Однако он добавил, что ВС РФ быстро уничтожают эти посты и укрепления с помощью артиллерии и авиации.

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#украина
#россия
#всу
#контрнаступление
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Украинский военнопленный назвал самое страшное российское оружие
Военнопленный ВСУ назвал «Солнцепек» самым страшным российским оружием
08 октября 2023, 16:52

Фото: istockphoto/CIPhotos

Военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко, попавший в плен под Артемовском, сам не попадал под обстрел «Солнцепеками». Но он видел результаты их работы, а потому считает это оружие самым страшным из имеющегося в распоряжении российских войск.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости пленный рассказал, что их часть перебрасывали в другое место, когда прямо над ними запустили «Солнцепек». Потом ему довелось увидеть результаты работы тяжелой огнеметной системы (ТОС), и они произвели на украинца очень тягостное впечатление. Мельниченко не скрывал, что этого российского оружия он боится больше всего.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа нанесли огневое поражение опорным пунктам и укреплениям ВСУ в лесном массиве на Купянском направлении.

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#всу
#рф
#украина
#оружие
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Политолог Авва: в рядах ВСУ гибнут генералы НАТО и США
08 октября 2023, 14:21

Фото: iStock/Michele Ursi

В зоне СВО активно гибнут наёмники и офицеры из стран НАТО, которые сражаются на стороне Украины. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил политолог Вадим Авва.
Он отметил, что в рядах ВСУ погибают и генералы НАТО.

Авва привёл лишь некоторых погибших наёмников на Украине. Так, за последнее время погибли двое наёмников из Эстонии, несколько солдат из Латвии и Литвы, много погибших и среди поляков.

При этом, по словам Аввы, родственники военнослужащих из Польши требуют от Украины компенсацию, однако не получают её. Из-за этого растёт недовольство страны украинским руководством, что также может негативно сказаться на огромном количестве украинцев, эмигрировавших в Польшу. 

Также собеседник «Царьграда» отметил, что российским военным удалось уничтожить и представителей командования Великобритании и США. По словам Аввы, российская разведка научилась вычислять присутствие иностранных наёмников и наносить удары, от которых не спасает даже подземное бомбоубежище.

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#сша
#военные
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В США предсказали освобождение Россией новых территорий Украины
Офицер Уилкерсон: ВС РФ смогут освободить существенные территории Украины
08 октября 2023, 13:57

Фото: iStock/3dmitry

Российские военные могут начать контрнаступление, в результате которого освободят существенные территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Он отметил, что Россия с большой вероятностью в скором времени истощит Украину. Это приведёт российских военных к решающему контрнаступлению, в результате которого будут освобождены крупные территории Украины.

При этом, как отмечает Уилкерсон, ВСУ уничтожат себя сами, предпринимая попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

Также офицер отметил, что в скором времени западные страны прекратят поставлять Украине вооружение, поскольку их ресурсы стремительно истощаются. Такой расклад событий также создаст проблемы для киевских властей.

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#украина
#россия
#контрнаступление
#сво
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Военный журналист Атламазоглу раскрыл истинную причину провала контрнаступления ВСУ
19FortyFive: эффективные манёвры ВС РФ остановили контрнаступление ВСУ
08 октября 2023, 11:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Эффективные манёвры помогли российским военным остановить контрнаступление ВСУ. Об этом в статье для американского издания 19FortyFive заявил военный журналист Ставрос Атламазоглу.
Он отметил, что солдатам ВС РФ удаётся путём мелкомасштабных контратак выводить украинских военных из равновесия.

Также получить преимущество перед армией Украины помогла постоянная ротация подразделений.

В заключение военный журналист добавил, что неудачи ВСУ связаны с хорошо продуманной гибкой обороной ВС РФ.

Ранее военный эксперт Драго Босник рассказал, что ждёт авиабазы ВСУ, в которых будут размещаться истребители F-16. По его словам, российские солдаты не оставят их без внимания.

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#украина
#россия
#сво
#контрнаступление
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Военный эксперт Босник раскрыл, что ВС РФ сделают с новыми авиабазами ВСУ
InfoBRICS: ВС РФ немедленно уничтожат авиабазы ВСУ с F-16
08 октября 2023, 10:43

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Российские военные быстро возьмут под прицел новые авиабазы ВСУ с истребителями F-16. Об этом в статье для InfoBRICS написал военный эксперт Драго Босник.
Он отметил, что на Украине могут использоваться новые базы для размещения польских и румынских истребителей. Также остаются уже имеющиеся аэродромы в Одессе, Николаеве и Львове.

Босник заявил, что российские военные немедленно уничтожат эти базы, сами истребители F-16 не станут спасением для Украины. Наоборот, страна столкнётся с трудностями из-за длительного обслуживания и высоких расходов топлива и запчастей американских самолётов. 

Напомним, что сначала предоставить Украине истребители вызвались Дания и Нидерланды. Поставки будут осуществлены в следующем году, когда украинские пилоты пройдут обучение.

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#самолёты
#украина
#база
#всу
#вс рф
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РИА Новости: «Правый сектор»* расстрелял 22 мирных жителя Херсонской области
08 октября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Жители Снигиревки в Херсонской области рассказали об убийстве боевиками «Правого сектора»* 22 мирных граждан Украины. Причиной стали их пророссийские взгляды и настроения.
Как сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, расстрел своих сограждан украинские боевики устроили 13 сентября. Среди тех, кто убивал людей, был участник «Правого сектора»* Евгений Караван. Собеседник агентства также уточнил, что с помощью оперативных мероприятий российским спецслужбам удалось установить данные пятерых погибших.

Среди расстрелянных были: Кравченко А.И. 1963 года рождения, Довгаль В.А. 1985 года, Симцова А.К. 1977 года, Ремзов Сергей Артурович 1980 года, Сельский Юрий Михайлович 1977 года. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону, выйдя из состава Николаевской области. Сейчас эта территория занята частями ВСУ.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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#всу
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#херсонская область
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