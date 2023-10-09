Российские бойцы сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ
ВС России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.
«Сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в публикации.
Савчук добавил, что потери украинской армии составили около 50 бойцов.
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