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Российские бойцы сорвали шесть атак ВСУ под Красным Лиманом

Савчук: ВС России сорвали шесть атак ВСУ под Красным Лиманом
19 августа 2023, 05:53

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.
Отмечается, что ВСУ хотели перейти в атаку около Торского выступа. Однако российским военным при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить атаки противника. В ходе боев были ликвидированы пикап и БМП. Кроме того, уничтожены 40 бойцов ВСУ.

Также были вскрыты и подавлены в рамках контрбатарейной борьбы 30 артиллерийских позиций противника. Артиллерия РФ поразила САУ «Гвоздика» и 120-мм миномет ВСУ.


«Авиацией группировки нанесены 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств противника в районах Невское, Серебрянка, Червоная Диброва», — добавил Савчук.

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#сво
#вс рф
#украина
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Экс-министр безопасности ДНР назвал ключевую дату для атак ВСУ
Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: ВСУ готовят массированную атаку дронами 24 августа
19 августа 2023, 06:10

Фото: iStock/vadimrysev

В преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, Вооруженные силы Украины могут планировать массовые атаки дронами на Россию и стремиться к ряду военных успехов на фронте. Об этом сообщил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР в 2014-2015 годах, доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в интервью URA.RU.
«Мы все имеем постсоветское мышление, и все страдаем от этой болезни [желание символической победы в исторический день]. Будут попытки атак [24 августа]. Информационные сообщения на этот счет есть. Сейчас идет много обсуждений о возможности массированных ударов дронами по РФ. Даже недавнюю атаку на „Экспоцентр“ в Москве некоторые считают попыткой разведать нашу систему ПВО перед этой датой. Наши спецслужбы готовятся к атакам. В настоящее время принимаются меры по усилению безопасности в этой области. Но они тоже ожидают того же от нас. Это симметричная история. Они также говорят о нас, что русские нанесут удары по нам, нарушат наш праздник. Они готовятся к активным ракетным атакам», — отметил Андрей Пинчук.

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#рф
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В Раде предлагают запретить уступки земель при решении конфликта
УНИАН: в Раде предлагают запретить территориальные уступки при решении конфликта
19 августа 2023, 06:04

Фото: iStock/alzay

В Украинском парламенте представлен проект резолюции, в котором подчеркивается неприемлемость завершения конфликта с Россией за счет территориальных уступок в пользу российской стороны. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на текст документа. Согласно данным источника, одним из авторов проекта является председатель парламента Руслан Стефанчук.
«Окончание войны с Россией, обусловленное любыми территориальными уступками в пользу агрессора, является неприемлемым», — говорится в проекте резолюции «О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики в области деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя», — отмечает агентство.

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#сша
#мид
#крым
#запорожье
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«Ужасный позор». В конгрессе США указали на вопиющий факт об Украине
Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине ужасным позором для США
19 августа 2023, 05:52

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Республиканская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила недовольство в связи с тем, что США намерены выделить денежные средства Украине, вместо того чтобы помочь собственным гражданам.
На своей странице в социальной сети Х она написала, что с прошлого года число бездомных в США увеличилось на 11 процентов, и теперь более 600 тысяч американцев лишились крова.

Грин привела в пример планы президента Джо Байдена выделить 20 миллиардов долларов Украине и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегальных мигрантов. Она критиковала такую политику, называя её «Байденомикой» и «ужасным позором».

Это заявление конгрессвумен было ответом на запрос президента Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных 13 миллиардов долларов из федерального бюджета на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда долларов на поддержку Украины и других стран в областях экономики и безопасности.

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В МИД заявили о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков
МИД: Россия видит план Лондона использовать украинцев и в других регионах мира
19 августа 2023, 05:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила опасения относительно докладов о том, что британская разведка MI6 подготавливает диверсионный отряд из украинских боевиков, передает РИА Новости. Она отметила, что такие действия усиливают конфликтный потенциал в Африке и указала на планы Великобритании использовать украинских наемников для достижения своих целей в разных частях мира.
По информации от военно-дипломатического источника, MI6, с целью противостояния сотрудничеству между Африкой и Россией, готовит к отправке в Африку диверсионный отряд из 100 украинских боевиков с опытом боевых действий на «восточном фронте». Задачей этого подразделения будет проведение диверсий и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на сотрудничество с Россией.

Отряд планируется отправить в Африку во второй половине августа судном из Измаила. По сообщениям источника, отрядом будет командовать офицер ГУР Виталий Пращук, который имеет опыт «успешных ликвидаций» и ранее участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.

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#сотрудничество
#всу
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Российский «Ланцет» поразил западный БТР Stryker в Запорожье
РИА Новости: Российский «Ланцет» поразил западный БТР Stryker в Запорожье
19 августа 2023, 05:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Расчет БПЛА спецназа «Осман» армии России ликвидировал американский колесный бронетранспортер Stryker прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Запорожском направлении. Соответствующее видео публикует РИА Новости.
Камера «Ланцета» сняла, как бронетранспортер на высокой скорости двигается по проселочной дороге, поднимая столб пыли. Российский боеприпас летит следом и вскоре попадает в уходящую технику противника.

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БМД-4М дополнительно защитят от гранат по опыту СВО

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР

Американские наемники, воюющие за ВСУ, признали мощь России

#боеприпас
#всу
#россия
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БМД-4М дополнительно защитят от гранат по опыту СВО
БМД-4М дополнительно защитят от гранат по опыту спецоперации
19 августа 2023, 05:19

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

​В холдинге «Высокоточные комплексы» (госкорпорация «Ростех») сообщили, что боевая машина десанта БМД-4М получит дополнительную защиту от гранат на основе опыта СВО. Кроме того, защиту получат приборы наблюдения и прицеливания боевой машины, пишет ТАСС.
«В настоящее время для БМД-4М разработаны комплекты дополнительной защиты, аналогичные тем, что используются для повышения уровня защищенности БМП-2 и БМП-3. Это позволит экипажу и десанту не опасаться ручных противотанковых гранат. Вводится в комплектацию дополнительная защита для приборов наблюдения и прицеливания», — сообщили журналистам на полях форума «Армия-2023» представители холдинга.

Отмечается, что военнослужащие ВДВ после использования бронетехники в боевых условиях положительно отозвались о работе БМД-4М.

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#рф
#ростех
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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
19 августа 2023, 01:51

Фото: istockphoto/Standart

За последние сутки украинские войска 44 раза обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 150 разнообразных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«За прошедшие сутки представительство зафиксировало 44 случая нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований Украины», — указывается в заявлении.
В числе населенных пунктов, которые попали под обстрел, были Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Никольское и Новоандреевка.

По данным сводки, в результате обстрелов погибли шесть человек, 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Инциденты произошли в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Васильевке и Никольском.

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#нарушения
#обстрел
#донецк
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При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек
СЦКК: при взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек
19 августа 2023, 01:45

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Как минимум пять человек были ранены в результате взрыва в центре Донецка, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва в центре Донецка вечером в пятницу. Экстренные службы и взрывотехники работают на месте происшествия и пытаются выяснить причину взрыва. По мнению очевидцев, взрыв мог быть вызван сбросом с БПЛА.

«Во время строительных работ на Школьном бульваре, 5, произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета (идентификация ведется экспертами), в результате чего пять рабочих получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшими оказались мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 годов рождения, данные по одному из пострадавших уточняются», — говорится в сообщении СЦКК.
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Американские наемники, воюющие за ВСУ, признали мощь России
ABC News: Американские наемники, воюющие за ВСУ, поразились мощи ВС РФ
19 августа 2023, 01:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Наемники из США, воевавшие на стороне ВС Украины, были поражены, насколько прочной оказалась оборона ВС РФ. Об этом пишет ABC News со ссылкой на американских солдат.
«Мы сражались против настоящих профессионалов», — цитирует издание слова собеседника.

Другой боец с позывным «Танго» рассказал, что его подразделение попало в засаду и потеряло 85% личного состава. Третий наемник подчеркнул, что был поражен, насколько мощным оказалось сопротивление российской армии.

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