Российские бойцы сорвали шесть атак ВСУ под Красным Лиманом

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС России отразили шесть атак украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.
Отмечается, что ВСУ хотели перейти в атаку около Торского выступа. Однако российским военным при поддержке авиации и артиллерии удалось отразить атаки противника. В ходе боев были ликвидированы пикап и БМП. Кроме того, уничтожены 40 бойцов ВСУ.
Также были вскрыты и подавлены в рамках контрбатарейной борьбы 30 артиллерийских позиций противника. Артиллерия РФ поразила САУ «Гвоздика» и 120-мм миномет ВСУ.
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Также были вскрыты и подавлены в рамках контрбатарейной борьбы 30 артиллерийских позиций противника. Артиллерия РФ поразила САУ «Гвоздика» и 120-мм миномет ВСУ.
«Авиацией группировки нанесены 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трем пунктам временной дислокации и огневых средств противника в районах Невское, Серебрянка, Червоная Диброва», — добавил Савчук.
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Диана Аванесян