Российские бойцы уничтожили более 125 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук заявил, что российские бойцы на Краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии ВСУ, ликвидировав пять бронемашин и более 125 украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 расчетов полевой артиллерии. Уничтожено 5 боевых бронированных машин и 4 автомобиля. Потери в живой силе составили более 125 украинских военнослужащих», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян