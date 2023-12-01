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Бойцы из 136-й бригады ВС России ликвидировали украинский танк немецкого производства Leopard 2A4 в районе села Работино Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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