Российские бойцы выбили с позиций солдат ВСУ и не понесли потерь

Фото: istock /Tomas Ragina
Четверо российских солдат без потерь заняли позицию, которую обороняли 13 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Противник отступил. Подробности сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».
Боестолкновение случилось под Приютным в Запорожской области, недалеко от границы Донецкой народной республики.
Добиться успеха российским военным помогла новая тактика применения FPV-дронов. Точные удары нейтрализовали пулеметчика противника и ещё 6 солдат ВСУ.
Солдаты, которые остались живы, отступили.
Ранее боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ. С его слов, люди могут быть и не настроены против РФ, но опасаются говорить о ней что-то положительное.
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Боестолкновение случилось под Приютным в Запорожской области, недалеко от границы Донецкой народной республики.
Солдаты, которые остались живы, отступили.
Ранее боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ. С его слов, люди могут быть и не настроены против РФ, но опасаются говорить о ней что-то положительное.
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Мария Фирсова