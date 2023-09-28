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Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» из России успешно оттеснили украинских военных в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанеся точные артиллерийские удары по складу боеприпасов на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию распространил оператор беспилотного летательного аппарата ZALA, который идентифицируется под псевдонимом «Корлус», передает РИА Новости.
Согласно «Корлусу», было замечено скопление украинских военнослужащих и блиндажей на этой позиции. Он передал полученную информацию артиллерии, которая начала наводить точные выстрелы. В результате одного из попаданий произошел пожар и детонация боекомплекта, что привело к началу отступления украинских военных.
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