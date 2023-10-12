Российские бойцы вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 м

Фото: Минобороны РФ
Начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил, что российская армия вклинилась в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров на Донецком направлении и отразили атаку противника у Клещеевки. Об этом пишет РИА Новости.
«В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — цитирует агентство слова собеседника.
По словам Астафьева, успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе Авдеевки, Очеретино, Северной и Новокалиново.
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