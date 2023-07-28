Российские бойцы захватили французский колесный танк на Запорожском направлении

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Российские военнослужащие захватили в Запорожской области французский колесный танк AMX-10RC. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, теперь AMX-10RC будет отправлен в тыл для изучения специалистами российской военной промышленности.
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Александр Бойцов