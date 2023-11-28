Российские бойцы заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

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Российские венные смогли занять в районе Артемовска в ДНР более выгодные позиции при поддержке авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом добавляется, что российские военные с успехом отразили три атаки ВСУ в районах Часов Яра, Клещеевки и Георгиевки в ДНР. За минувшие сутки потери украинской армии на данном направлении достигли 135 человек, а также три пикапа.
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Элина Позднякова