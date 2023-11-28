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Российские бойцы заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Артемовска
28 ноября 2023, 15:33
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские венные смогли занять в районе Артемовска в ДНР более выгодные позиции при поддержке авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что российские военные с успехом отразили три атаки ВСУ в районах Часов Яра, Клещеевки и Георгиевки в ДНР. За минувшие сутки потери украинской армии на данном направлении достигли 135 человек, а также три пикапа.


Также российские военные за прошедшие сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Отмечается, что вооружёнными силами России поражены центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище топлива для самолётов и истребителей, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей двух типов: П-18 и СТ-68.

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В США пришли в восхищение от нового российского истребителя с БПЛА на борту
MWM: Истребитель Су-57 с мини-БПЛА на борту является самым уникальным в мире
28 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/Airubon

Модернизированный российский истребитель Су-57 с мини-БПЛА на борту стал совершенно уникальным самолётом, пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире», - прокомментировал новый российский истребитель автор статьи. 

Он также подчеркнул, что добавленный на борт беспилотник заметно увеличит эффективность истребителя, а также повысит его защиту. 

Ранее о модернизации Су-57 сообщило агентство «РИА Новости», со ссылкой на источник. По информации СМИ, планируется, что истребитель сможет выпускать прикрепленные к нему беспилотники, чтобы они могли действовать отдельно от воздушного судна во время полёта. 

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#сво
#вс рф
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«Они скрывают»: На Украине заявили о лжи правительства Зеленского
Соскин: Зеленский скрывает информацию о реальных потерях ВСУ
28 ноября 2023, 15:18

Фото: iStock/e-crow

Киевски власти, во главе с президентом Владимиром Зеленским, скрывают правду о реальных потерях в рядах ВСУ, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

При этом, по словам эксперта, западные союзники Киева прекрасно знают реальное количество потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Однако, от общественности эта информация тщательно скрывается. 

Соскин напомнил об инциденте, произошедшем на на украинском телеканале «1 1». Тогда в эфире проговорились, и вся Украина узнала о том, что количество погибших и без вести пропавших украинских солдат превышает миллион человек.

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В сумской администрации сообщили о провале плана по мобилизации
28 ноября 2023, 14:46

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В украинском городе Сумы сообщили о провале плана по мобилизации, об этом написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в своём Telegram-канале.
«Вы вдумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы», - прокомментировал ситуацию Артюх. 

По его словам, предприятия и общественные организации области просто не стараются способствовать властям. Они не ведут учёт военнообязанных и не помогают в выполнении мобилизационных мероприятий. 

При этом, ранее в британском издании Daily Express заявили, что Вооруженные силы Украины стремительно теряют своих профессиональных военных. В настоящий момент за украинскую армию воюют, в основном, мобилизованные, которые ничего не смыслят в военном деле.

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#сво
#всу
#украина
#мобилизация
#военные
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Российские военные поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ
Минобороны РФ: ВС РФ поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ
28 ноября 2023, 14:43

Фото: iStock/Yurchello108

Российские военные за прошедшие сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что вооружёнными силами России поражены центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище топлива для самолётов и истребителей, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей двух типов: П-18 и СТ-68. 

Также в военном ведомстве добавили, что с помощью беспилотников, ракет и артиллерии российскими военными были поражены украинские военные и военная техника стороны противника в 103 районах. 

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#украина
#россия
#вс рф
#беспилотник
#спецоперация
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Артиллеристы ВСУ обстреляли рынок в Донецке
28 ноября 2023, 14:08

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

Украинские боевики нанесли удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) по рынку в микрорайоне Азотный в Донецке. Артиллеристы ВСУ выпустили не менее 11 снарядов.
Обстрел рынка велся в часы самой оживленной торговли, сообщает телеграм-канал Readovka. Очевидно для того, чтобы убить и покалечить как можно больше мирных жителей. Известно, что украинские террористы и ранее старались обстреливать, например, транспортное кольцо города и автобусные остановки в часы пик, когда на улицах наиболее людно.

Плитка на рынке во многих местах заляпана кровью, асфальт в воронках и засыпан разбитыми стеклами, среди прилавков валяются обломки ракет. Известно как минимум о двух раненых — их уже госпитализировали. О погибших пока не сообщалось, общее количество пострадавших в результате обстрела уточняется.

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#всу
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В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО
28 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Каширский комитет семей воинов Отечества оказывает адресную помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО, а также их семьям в тылу.
Грузовики с гуманитарной помощь отправляются военным на регулярной основе. Сейчас на фронте востребованы маскировочные сети с уникальным узором. Их изготавливают в Каширском городском округе. Руководитель каширского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева рассказала, в чём особенность уникальных сетей.

«У нас не повторяется узор. Мы плетём хаотично в разные стороны, поэтому дроны не считывают информацию. Фабричные узоры идут стандартные, компьютеры уже научились их сверху считывать и поражать цель», —объяснила Наталья Кульнева.
По её словам, станок для изготовления маскировочных сетей создали собственноручно.

Для самой Натальи поддержка бойцов стала жизненной миссией. В декабре 2022 года погиб её сын, выполняя боевую задачу.

В Молодежный центр Каширы приходят помогать фронту и молодёжь, и пенсионеры. Самой старшей помощнице — 85 лет.

«Сейчас у нас уже большая команда, семья», — добавила Наталья Кульнева.
Сейчас в Каширском городском округе работает целый ряд организаций, которые поддерживают участников и ветеранов СВО, а также их семьи. В числе этих организаций: Комитет семей воинов Отечества, филиал Фонда «Защитники Отечества», а также Центр поддержки участников СВО и их семей.

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#новости подмосковья
#военные
#россия
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Украинский пленный рассказал об убийствах раненых бойцов ВСУ
Пленный ВСУ: раненые украинские военные сутками лежат на поле боя
28 ноября 2023, 13:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный Виталий Шкиндаль, попавший в плен к ВС РФ на Запорожском направлении, рассказал, что раненых бойцов ВСУ не эвакуируют с поля боя, а некоторых даже убивают, чтобы не заниматься ими.
«Говорили, что каждый день вечером будет эвакуация - "двухсотых", а "трехсотых" будут забирать. За три-четыре дня, что мы там были, ничего не было. Сутками, если кто-то подстрелит, лежат. Люди не хотят ценой своей жизни вытягивать другого человека. Все хотят жить», - передает РИА Новости слова военнопленного.

Он рассказал о ситуации, в которую сам лично попал. По его словам, он находился в блиндаже со своими сослуживцами. Один из них вышел посмотреть дорогу и его подстрелили. На месте ему оказали помощь, перевязали рану. Однако о дальнейшей его судьбе ничего не известно. Шкиндаль сомневается, что его эвакуировали и предполагает, что его могли «обнулить» свои же.

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#новости
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«Бросают «на ноль»: Украинский пленный раскрыл причину провалов ВСУ
Пленный: Командование ВСУ не изучает обстановку у противника перед штурмом
28 ноября 2023, 13:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

Нескончаемая череда провалов украинской армии связана с непрофессиональным подходом со стороны командования, об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Шкиндаль в интервью для «РИА Новости».
«Неправильные действия, прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают «на ноль», прежде чем выучить обстановку, изучить позицию. Это война сейчас артиллерии. Одна артиллерия воюет, а мы, как «мясо», сидим в окопах», - прокомментировал ситуацию Шкиндаль. 

По его словам, десяток человек просто забрасывают на позицию в надежде, что они смогут её взять, предварительно никак не изучив реальную обстановку у противника. 

Шкиндаль также отметил, что очень большое количество украинских солдат сейчас погибает и получает серьёзные травмы на запорожском направлении. 

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#сво
#плен
#украина
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Пленный ВСУ рассказал, что за отказ от выполнения приказа могут убить
Пленный: военных ВСУ уводят в подвал и убивают за отказ от выполнения приказа
28 ноября 2023, 11:36

Фото: iStock/Olena_Z

Украинский военный, попавший в российский плен в Запорожской области рассказал, что за отказ выполнять приказ солдат ВСУ могут убить.
По его словам, отказавшиеся от выполнения приказа попадают в некий подвал, из которого уже никто не возвращается. Он предположил, что там происходят убийства тех, кто пошёл против указа начальства. 

Ещё с прошлого года российское Минобороны и пленные солдаты ВСУ рассказывали о существовании специальных отрядов, которые занимаются расстрелом военный, отказавшихся выполнять приказ или попытавшихся сдаться в плен. Уничтожением занимаются боевики националистических подразделений и наёмники, которые устраняют, как правило, слабообученных и неопытных мобилизованных и кадровых солдат ВСУ. 

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#убийство
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