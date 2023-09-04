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Российские БПЛА ударили по судостроительному предприятию Украины

04 сентября 2023, 13:41
Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

Российские военнослужащие осуществили удар с использованием БПЛА по судостроительному предприятию Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что назначенные цели были поражены.

По информации министерства, на судостроительном предприятии Украины, противник проводил работы по сборке безэкипажных катеров. Отмечается, что для изготовления вооружения использовались запчасти и детали западного производства.


Прежде, власти Одесской области сообщили о повреждениях производственных помещений в результате российских ​ударов.

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#бпла
#вооружения
#всу
#украина
#минобороны рф
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На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги
04 сентября 2023, 13:44

Фото: iStock/Stock Dealer

Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К», говорится в сообщении Воздушных сил Украины.
Уточняется, что сигнал воздушной тревоги во всех областях Украины начал звучать практически в одно время в 13.32.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения. По его словам, в результате ударов по объектам инфраструктуры Измаильского района, оказались повреждены складские и производственные помещения. Глава областной администрации также сообщил о взрывах, которые прозвучали сразу после ударов силами российских подразделении, однако, к утру возгорания удалось ликвидировать.

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#тревога
#воздушная тревога
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В бундестаге рассказали, как Шольц подставил Зеленского
Депутат бундестага обвинила Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине
04 сентября 2023, 12:59

Фото: iStock/vadimrysev

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом Штрак-Циммерман написала в соцсети X.
Глава оборонного комитета бундестага отметила, что такое поведение Шольца — это безответственно. 

Напомним, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что до того, как поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, необходимо было исключить вовлечение в конфликт с Россией. По словам Линднера, Германии необходимо следить за тем, как поставки ракет повлияют на способность в области защиты страны и альянса.

Отмечается, что Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ.

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#министр
#германия
#фрг
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#всу
#ракеты
#киев
#рф
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Залужный случайно проговорился о проблемах ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ
04 сентября 2023, 12:30

Фото: iStock/JARAMA

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный случайно проговорился о провале ВСУ. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Главнокомандующий ВСУ заявил своим западным партнерам, что главный ресурс, в чем нуждаются украинские военнослужащие – это авиация. У Киева нет таких средств, которые смогли бы помочь защитить небо от российских военных, подчеркнул Залужный.  

Он также добавил, что те украинские военнослужащие, которые проходят подготовку в течение 21 дня, не могут сравниться с теми солдатами, которые месяцами или годами обучались военному делу, привел слова Залужного бывший американский разведчик. 

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#сша
#авиация
#небо
#план
#нато
#всу
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Военкор Живов оценил необходимость повторной мобилизации в России
04 сентября 2023, 12:24

Фото: iStock/kobzev3179

Военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов в интервью «Радио 1» рассказал, что пока в России нет необходимости в мобилизации, однако её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед армией России.
Напомним, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в вооруженные силы поступили около 280 тысяч человек. При этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев объяснил, что всего необходимо набрать для службы в ВС РФ 400 тысяч контрактников.
 
«В указанное число контрактников входят не только новые военнослужащие, но и члены добровольческих подразделений, спецгрупп и ЧВК, которые не находились на типовом контракте с Минобороны. Таким образом, из озвученного числа контрактников может быть несколько десятков человек, которые уже принимали участие в боевых действиях. В целом запись на службу по контракту идет довольно бодро. И до конца года план по контрактникам должен быть выполнен», - рассказал Живов.

При этом он отметил, что пока сложно понять, хватит ли этого числа Минобороны для выполнения всех поставленных боевых задач. По словам военного эксперта, на линии боевого соприкосновения идут ожесточенные боевые действия и, естественно, есть потери погибшими и ранеными. Если бы эта статистика была в открытом доступе, можно было бы сделать выводы по поводу того, успевает ли Минобороны восполнять потери новыми военнослужащими или же выбывает больше, чем прибывает.

«Любые наступательные операции в рамках СВО требуют серьезных дополнительных сил. Ранее при частичной мобилизации в России президент Владимир Путин заявлял, что для проведения киевской операции необходимо мобилизовать 500 тысяч человек. Сейчас таких задач не стоит. А, следовательно, и вопроса о мобилизации не стоит», - подчеркнул собеседник «Радио 1».

Он предположил, что проводить мобилизацию пока нецелесообразно ввиду того, что в России есть определенные ограничения по оборонной промышленности. Военных нужно одеть, обуть, обеспечить зарплатой, страховкой, каской, бронежилетом, дать в руки автомат, гранаты, отметил Живов. По его словам, российская оборонная промышленность, которая сейчас только раскручивается и набирает обороты, вряд ли способна обеспечить всем необходимым несколько сотен тысяч человек. 

«Поэтому схема постепенного набора контрактных военнослужащих сейчас наиболее оптимальна. Во-первых, это происходит без социального напряжения, которым сопровождалась мобилизация. Во-вторых, это укладывается в планы по оборонной промышленности, которые есть у государства, то есть постепенного обеспечения армии средствами поражения и защиты», - объяснил военный блогер.

Также Живов назвал причины, по которым мужчины подписывают контракт с Минобороны России. По его словам, в рекламе контрактной службы, которая размещена по всей стране, основной акцент делается на высокой зарплате, перспективах карьерного роста и социальных гарантиях. Соответственно, первое из-за чего люди должны туда идти – это поднять свой социальный статус и зарабатывать больше денег. При этом без патриотического чувства человек вряд ли пойдет воевать, уверен специалист.

«Без патриотического чувства вряд ли кто-то пойдет в зону боевых действий. Сколько бы вам денег не платили, вы прекрасно понимаете, что едете в зону СВО, где можно погибнуть. Вообще служба в армии связана с риском смерти. Исключительно из-за денег никто туда не пойдет. Я думаю, если Минобороны усилит послания в связи с патриотизмом, то еще большее количество людей пойдет в армию. В целом наши граждане ожидают воззваний, люди должны понимать, что над страной нависла экзистенциальная угроза», - подчеркнул Живов.

При этом он отметил, что необходимость мобилизации исходит из боевых задач, которые стоят перед армией России. Если планируется брать Харьков, Одессу и проводить повторную киевскую операцию, то по словам эксперта, будет необходимо мобилизовать еще от 500 тысяч до миллиона человек. Или же продолжить набирать контрактников, но делая акцент не на зарплатах, а на том, что стране грозит опасность, заключил военкор Живов.
#контракт
#мобилизация
#сво
#вс рф
#минобороны
#чвк
#служба
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В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении
FT: Украина применяет при контрнаступлении трехсторонний подход
04 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Издание Financial Times сообщает, что при наступлении ВСУ используют трехсторонний подход.
По данным издания, трехсторонний подход украинских войск заключается в разминировании, атаке логистических и командных центров и нанесении ударов дронами по территории в глубине РФ. Сообщается, что разминирование территории ВСУ дается сложно, так как из-за большого числа металлических предметов на передовой металлоискатели не способны выполнять свою функцию.

Отмечается, что для атак на логистические центры ВСУ тратят много времени из-за отсутствия преимущества в небе.

Напомним, ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении.

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#президент
#владимир зеленский
#всу
#рф
#спецоперация
#украина
#россия
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Экс-агент MI6 Крук: Зеленский оказался в трудном положении из-за позиции Запада
04 сентября 2023, 11:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении. Об этом Крук сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Крука, на данный момент Зеленский загнан в угол, так как украинские солдаты больше не хотят самоотверженно бросаться в бой. Крук подчеркнул, что средства для помощи Украине находятся на исходе в Европе.

Экс-агент MI6 добавил, что Зеленскому просто не позволяют заключить мир с Россией, чтобы предотвратить кровопролитные бои.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. 

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#военные
#мнение
#солдаты
#мир
#всу
#зеленский
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Солдаты ВСУ рассказали, как их пытались убить свои за оставленные позиции
ВСУ открыли огонь по своим за оставление позиций под Херсоном
04 сентября 2023, 11:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские боевики открыли огонь по своим после того, как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном, просидев там со скудным боезапасом и без еды. Об этом пишет РИА Новости.
Один из пленных 123-й бригады теробороны ВСУ Игорь Ярошенко рассказал, что отправляться на остров в устье Днепра ни он, ни его товарищи не хотели, так как понимали, что не обладают необходимой подготовкой и достаточным количеством оружия. Второй пленный Сергей Маштеги сообщил, что командир их взвода с помощью угроз вынудил солдата отправиться на остров.

Отмечается, что группа пробыла на острове три дня без еды и боеприпасов. В результате чего военнослужащие, среди которых были Ярошенко и Маштеги, решили покинуть остров. Однако они были замечены украинским беспилотником, после чего по ним был открыт «дружественный» огонь.

На следующий день те, кто остался в живых, столкнулись с солдатами ВС РФ и сдались в плен.

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#вс рф
#спецоперация
#украина
#россия
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Белгородец пострадал при взрыве гранаты, которую нашел у себя в огороде
Гладков: белгородец получил ранения из-за гранаты, которую нашел в своем огороде
04 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/ovbelov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что мужчина получил осколочные ранения в Белгородском районе из-за гранаты, которую он нашел в своем огороде.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Комсомольский. По информации губернатора, местный житель нашёл в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей и контузию головного мозга.

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали, однако из-за сильного алкогольного опьянения мужчина самостоятельно покинул больницу, медики проведут его осмотр на дому.

Напомним, ранее в Ярославской области начальник ФСИН кинул гранату в священника и главу села. Конфликт произошёл накануне вечером в селе Никульское Большесельского района.

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#всу
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Польша выдаёт Украине мужчин призывного возраста
04 сентября 2023, 11:09

Фото: iStock/Olena_Z

Польша начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста.
Об этом пишет издание Rzeczpospolita. Сразу после начала СВО на Украине ввели запрет на выезд из страны, который касался мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

«Польские власти начали выдавать Украине мужчин, которые покинули страну», - сказано в сообщении.  
Отмечается, что Украине также выдали граждан, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Европу.

Ранее сообщалось, что в Харькове два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы из-за вспышки опасного инфекционного заболевания, известного как «болезнь легионеров» или легионеллез. 

Болезнь была обнаружена в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая активно участвует в боевых действиях на Купянском направлении. Начальство бригады попыталось скрыть информацию об эпидемии, однако впоследствии стало известно, что в ночь с 2 на 3 сентября два стрелковых батальона этой бригады были госпитализированы в инфекционные отделения харьковских больниц.

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