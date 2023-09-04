Российские БПЛА ударили по судостроительному предприятию Украины

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Российские военнослужащие осуществили удар с использованием БПЛА по судостроительному предприятию Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что назначенные цели были поражены.
По информации министерства, на судостроительном предприятии Украины, противник проводил работы по сборке безэкипажных катеров. Отмечается, что для изготовления вооружения использовались запчасти и детали западного производства.
Прежде, власти Одесской области сообщили о повреждениях производственных помещений в результате российских ударов.
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По информации министерства, на судостроительном предприятии Украины, противник проводил работы по сборке безэкипажных катеров. Отмечается, что для изготовления вооружения использовались запчасти и детали западного производства.
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Анастасия Крестьянова