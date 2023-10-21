Российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах

Фото: iStock/Olena_Z
ГЛОНАСС-чип «Комета» располагается в одном из крыльев дрона.
Когда БПЛА взрывается, крыло отлетает в сторону, а важнейшая деталь остается невредимой, пишет Mash. Сейчас Украина испытывает дефицит вооружения, поэтому в ВСУ решили собирать запчасти с российских БПЛА, вышедших из строя.
Ударов «Геранями» по Украине наносится много, отсюда и большое количество чипов. Теперь украинцы монтируют свои дроны, оснащая их российскими деталями. Но, пишет Mash, помогает им это не сильно —БПЛА летящие на территорию РФ по-прежнему успешно сбивают или сажают на землю силами РЭБ или ПВО.
Ранее военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины. 2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.
Военные обозреватели Кофман и Эванс прогнозируют тяжёлый год для Украины
Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ
Над Ростовом сработала система ПВО
Ударов «Геранями» по Украине наносится много, отсюда и большое количество чипов. Теперь украинцы монтируют свои дроны, оснащая их российскими деталями. Но, пишет Mash, помогает им это не сильно —БПЛА летящие на территорию РФ по-прежнему успешно сбивают или сажают на землю силами РЭБ или ПВО.
«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.Читайте также:
Военные обозреватели Кофман и Эванс прогнозируют тяжёлый год для Украины
Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ
Над Ростовом сработала система ПВО
Мария Фирсова