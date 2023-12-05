Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового, продвинувшись на 1 км

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Российские десантники смогли продвинуться на один километр в ходе наступательных действий в районе села Вербовое на Ореховской участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Атакуем и закрепляем успех, продолжая возвращать опорники и очищать лесополосы. Активно помогает артиллерия и бронетехника», - передают военкоры сообщения своих товарищей из ВДВ.
При этом уточняется, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий уже несколько сотен военных убитыми и ранеными, а десятки попали в плен российской армии.
Ранее также сообщалось, что подразделения российского добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» нанесли удар по частям противника на подходах к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Отряды ВСУ не выдержали натиска и начали поспешное отступление.
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Элина Позднякова