Российские десантники уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении

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Десантники ВС России ликвидировали танк ВСУ на Запорожском направлении, после того как его обнаружили бойцы спецназа «Осман». Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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