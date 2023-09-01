Российские дроны поразили в ДНР два блиндажа с украинской пехотой

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Беспилотники FPV из состава «Южной» группировки Вооруженных Сил России атаковали два укрепленных укрытия с присутствием украинской пехоты в районе Раздоловки, находящейся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), передает РИА Новости.
Кроме того, авиация провела удары по четырем пунктам временного размещения, скоплениям военнослужащих и боевой техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра «Южной» группировки.
По его словам, авиация группировки Вооруженных Сил России нанесла удары с использованием ракет и бомб по четырем местам временного размещения 28-й механизированной бригады и 3-й штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Белой Горы на территории ДНР.
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«С помощью FPV-дронов были атакованы два блиндажа, где располагалась украинская пехота, в окрестностях населенного пункта Раздоловка», — прокомментировал Астафьев.
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Артем Кузьмин