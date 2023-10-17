Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино

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Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Сова» изданию РИА Новости.
«Наши FPV-дроны не дают подойти танкам противника даже на 10 километров к Работино. Они уничтожаются еще в Орехове», — рассказал «Сова».Он также добавил, что его взвод поразил большое количестве легкобронированной техники украинской армии, включая западные боевые машины пехоты Bradley.
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