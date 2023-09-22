Российские «Грады» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
На Краснолиманском направлении РЗСО «Град» ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град» горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян