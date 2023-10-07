Российские хакеры передали силовикам в Запорожье список агентуры СБУ

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Группа российских хакеров передала в правоохранительные органы Запорожской области список агентов Службы безопасности Украины (СБУ), действующих на территории новых регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе российских силовых структур.
Полученные данные помогли раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ с агентами на территории новых российских регионов, выявить некоторые способы давления украинских спецслужб на россиян. Уже произведено несколько арестов на основании полученной от хакеров информации.
Читайте также:
В ЛНР задержали шпиона
«Даже защитить ТВ не могут»: Певец Шаман ворвался на украинское ТВ
Российские хакеры успешно атаковали сайты МО и спецслужб Польши и стран Балтии
Александр Бойцов