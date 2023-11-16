Российские истребители сбили украинский МиГ-29 над ДНР

Фото: istockphoto/Milous
Истребители Военно-космических сил (ВКС) России в ходе воздушного боя уничтожили украинский самолет МиГ-29. Это произошло в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР).
Представитель Минобороны также добавил, что за последние сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM американского производства. Кроме того, были уничтожены 26 БПЛА противника в разных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Читайте также:
МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
Минобороны РФ: ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29 в районе Запорожья
Александр Бойцов