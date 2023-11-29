Российские истребители сбили украинский МиГ-29

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Воздушно-космические силы России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в небе над ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Прежде сообщалось, что украинские силы продолжают наносить удары с использованием вооружения западного производства по территориям России. 26 ноября ПВО зафиксировала и уничтожила два самолета противника. Боевые воздушные суда были уничтожены над Херсонской областью.
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