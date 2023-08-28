Российские истребители сопроводили американские БПЛА в районе Крыма

Фото: iStock/Milous
Два российских истребителя были подняты в небо из-за американских беспилотников ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk», которые вели разведку в районе Крымского полуострова и направлялись в сторону российской границы. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С целью пресечения возможного нарушения Государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что подобные действия дежурных российских сил противовоздушной обороны разведывательные американские беспилотники вынуждены были изменить свой курс.
Читайте также:
MWM: Украинская авиация не может справиться с более мощными российскими истребителями
Западные инструкторы назвали главную проблему при обучении ВСУ
Министр обороны Резников: ВСУ могут начать использовать F-16 весной 2024 года
Элина Позднякова