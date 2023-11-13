Российские истребители Су-57 получили уникальный боевой опыт в зоне СВО

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Российские истребители пятого поколения Су-57 смогли получить боевой опыт и доказать свою эффективность в боях с украинскими военными. Об этом пишет MWM.
«Ни один другой истребитель пятого поколения не получил даже отдаленно сравнимого опыта», — пишет автор материала.
В статье отмечается, что Су-57 ВС РФ принимал участие в интенсивных боях с ВСУ и продемонстрировал свою высокую эффективность. Они подавляли систему ПВО Украины и могли вести бои вне зоны её видимости.
Решение российских властей расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает немалую тревогу в США. В качестве беспокоящего примера издание The National Interest приводит новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник».
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