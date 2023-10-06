Российские комплексы РЭБ оптимизируют для борьбы с истребителями НАТО F-16

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Системы РЭБ российской армии научат подавлять истребители F-16, которые НАТО планирует передать Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
«Российские системы радиоэлектронной борьбы, задействованные в СВО, получат оптимизированные настройки. Если Запад решится передать F-16 Киеву, то мы сможем подавлять бортового оборудование истребителей», — цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что российским системам РЭБ подавить самолеты НАТО будет намного проще, чем советские самолеты, которые после распада СССР использовала Украина.
Читайте также:
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском
В Одессе произошли взрывы
Диана Аванесян