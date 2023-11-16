Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по одной из воинских частей Нацгвардии Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.