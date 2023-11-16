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Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

Минометчики ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
16 ноября 2023, 06:13
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

Расчет минометов из Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе специальной операции. Эту информацию сообщили в Министерстве обороны через РИА Новости.

По сообщению ведомства, военнослужащие, работавшие с 82-миллиметровым возимым минометом 2Б9 «Василек», уничтожили позицию и личный состав ВСУ на направлении Краснолиманского. Они выпустили первую мину для пристрелки, затем внесли коррективы и произвели атаку с осколочными минами.

Также группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отследила процесс и подтвердила результаты уничтожения целей.

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#всу
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Экс-депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии
Бывший депутат Рады Мосийчук: ВС РФ ударили по воинской части Нацгвардии Украины
15 ноября 2023, 21:26

Фото: istock / aapsky

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по одной из воинских частей Нацгвардии Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

«В селе Дмитровка, за Камышеватым, на запорожском направлении. Там, где был прилет по 128-й бригаде, в соседнем здании враг ракетным ударом накрыл воинскую часть Нацгвардии», — рассказал Мосийчук.
Бывший депутат отметил, что в результате атаки ликвидировано много военнослужащих. Он также призвал прокуратуру привлечь виновных к ответственности за размещение состава Нацгвардии в небезопасном месте.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Экс-разведчик Шаффер: ВС РФ перешли в наступление после провала ВСУ
15 ноября 2023, 20:53

Фото: istock / Tomas Ragina

Экс-разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации переходят в наступление по всей линии фронта после провала украинского контрнаступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть один факт, которые уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга», – заявил Шаффер.
Бывший американский разведчик напомнил, что с самого начала конфликта утверждал, что победа будет за Россией.

Ранее  бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что в ВСУ начали задумываться о необходимости перехода к обороне после провала контрнаступления. 

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения СВО на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#сша
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#youtube
#новости
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В Запорожской области ракетным ударом уничтожены боевики Нацгвардии ВСУ
15 ноября 2023, 18:10

Фото: iStockOlena_Z

При ракетном ударе по селу Дмитровка в Запорожской области ликвидированы боевики Нацгвардии ВСУ. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.
«Сегодня днём (15 ноября) на Запорожском направлении ракета прилетела в соседнее здание в селе Дмитровка, где размещалась Нацгвардия», - заявил Мосийчук.

Он подчеркнул, что при ракетном ударе погибло много бойцов Нацгвардии. При этом, по его словам, данную информацию ему уже подтвердили военные, находящиеся на месте.

Мосийчук также уточнил, что ракетный обстрел произошел по соседнему зданию, где недавно российскими силами при награждении были ликвидированы 19 бойцов 128 бригады ВСУ. В Минобороны Украины накануне заявили, что военные были сами виноваты, так как нарушили все правила безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время проведения церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Димитрове Запорожской области.

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#всу
#обстрел
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В США заговорили о смене тактики ВСУ на поле боя
Экс-морпех Берлетик: командиры ВСУ задумываются о переходе к обороне
15 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/JARAMA

В ВСУ начали задуматься о необходимости перехода к оборонительной тактике после провала контрнаступления. Об этом сообщил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
«Я думаю, сейчас огромное количество командиров ВСУ говорит о необходимости обороны, что они должны забыть о наступлении, так как оно не происходит, оно не работает», — сказал Берлетик в интервью YouTube-каналу Reporterfy.

Он отметил, что снижение боевого духа в ВСУ уже признали в западных СМИ. При этом Киеву не удается набрать людей для отправки на поле боевых действий.

Берлетик считает, что с наступлением зимы ВСУ могут потерпеть стратегическое и тактическое поражение, так как у них нет необходимого оружия, боеприпасов, снаряжения и одежды. По его словам, российская армия обладает более выгодным положением в этом вопросе.

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«Украинская армия опустошена»: ВСУ лишилась инициативы на поле боя
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли инициативу на поле боя из-за больших потерь
15 ноября 2023, 17:25

Фото: istock / JARAMA

Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на фронте из-за трудностей с поставками западного вооружения и нехватки бойцов. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон во время интервью для YouTube-канала Syriana Analysis.
Джонсон утверждает, что с момента эскалации конфликта общее количество потерь Армии Украины составило более миллиона человек, из-за чего ВСУ оказались опустошены.

«То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны», — отметил Джонсон.
Он отметил, что у США сейчас нет возможности поставлять Украине все необходимое ей оружие. 

Ранее в Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на фронте крайне мало, тем быстрее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

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Минобороны РФ: ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
15 ноября 2023, 16:04

Фото: iStock/Andrey Atanov

В Минобороны России заявили, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области.
«Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что ликвидировано порядка 30 беспилотников ВСУ на территории Харьковской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР.

Ранее также сообщалось, что Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М».

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В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области
15 ноября 2023, 15:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье создаётся элитное подразделение для выполнения боевых задач – полк Московской области. Набор начался в конце октября. В состав полка войдут 2 тыс офицеров, прапорщиков и рядовых, в том числе прошедших горячие точки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России Александр Матовников и военкомом Подмосковья Алексей Астахов посетил воинскую часть и проверили, как проходит комплектование нового подразделения.
«Прежде всего, в полк подобраны командир с опытом боевых действий и также офицеры, хорошо знающие нюансы военного дела. Наша задача – создать боеспособное подразделение, чтобы достойно выполнять боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьёзная и основательная подготовка», – сказал Воробьёв. 
Сейчас добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятиями руководят инструкторы с опытом участия в боевых действиях. 
«Я родом из Саратовской области, закончил там тыловое военное училище и по распределению попал служить в Подмосковье. Уже 19 лет проживаю с семьёй в Чехове. Являюсь кадровым офицером, решил отправиться в зону СВО, потому что не могу оставаться равнодушным к судьбе Родины. Подал документы в военкомат, и мне предложили полк Московской области, что, безусловно, стало для меня дополнительным стимулом», – рассказал военнослужащий с позывным Волга.
После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк Московской области направится в зону СВО.
«Я из Артёмовска, учился там, прожил большую часть жизни. Сейчас живу в Одинцове. С 1993 года служил по контракту, потом искал место для прохождения дальнейшей службы, обратился в свой военкомат, и меня распределили в полк Московской области. Для меня это особая гордость. Хочется побыстрее отправиться в зону СВО, я уже там был, имею опыт», – поделился командир взвода подвоза боеприпасов Дмитрий.
Как подчеркнул Воробьёв, власти Подмосковья и раньше оказывали поддержку военным, но полк Московской области – на особом контроле. 
«Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия – я лично на связи с командиром. Мы оказываем особое внимание и семьям. Необходимо быть в постоянном диалоге с близкими наших бойцов. Благодарен ребятам за то, что они не стесняются и говорят, что их беспокоит. Мы ждём их домой живыми и с победой», – подчеркнул глава региона. 
Каждый доброволец получит выплату в 1 млн рублей. Бойцы также могут рассчитывать на льготы – кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам и сохранение рабочего места.
 
Московская область помогает новому подразделению в закупке обмундирования, амуниции и медикаментов. Для доставки военнослужащих в период комплектования полка выделили микроавтобус и «Газель» для перевозки грузов.
 
Большое внимание оказывается семьям добровольцев. О них позаботятся и обеспечат всем необходимым – местом в детсаду без очереди, социальными услугами для пожилых родителей, трудоустройством, профессиональным обучением и дополнительным образованием. Родные военнослужащих полка могут также рассчитывать на помощь регионального фонда «Защитники Отечества», волонтёров и всех подмосковных ведомств.
 
Попасть в полк могут жители не только Подмосковья, но и других регионов. Для этого можно оставить заявку на сайте или в телеграм-боте @contractMObot, а проконсультироваться – по телефону горячей линии: 7 (495) 990-77-77.
 
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#подмосковье
#московская область
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Сальдо: В районе села Крынки ВСУ попали в «огненный ад»
15 ноября 2023, 15:43

Фото: istockphoto/Nzpn

Военные частей Вооруженных сил РФ устроили противнику, заблокированному в районе села Крынки, настоящий огненный ад. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем телеграм-канале глава региона написал, что ВСУ подвергаются постоянным ударам, для которых используются ракеты, артиллерия, авиационные бомбы, снаряды тяжёлых огнемётных систем, беспилотные летательные аппараты. По словам губернатора, это стало возможным после того, как в район села были стянуты дополнительные силы.

Сальдо также отметил, что невозвратные потери украинской стороны на этом участке за пару дней превысили сотню человек. По его словам, для операции по форсированию Днепра командование ВСУ стянуло сюда лучшую технику и самые боеспособные части националистов и наёмников.

«Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами. Однако уже очевидно, что эти планы, подобно «Барбароссе», полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких», — заключил Владимир Сальдо.

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#человек
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#всу
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#ракеты
#солдат
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«Стратегия Зеленского»: В Киеве обвинили Зеленского в провале контрнаступления
Соскин: К провалу контрнаступления привела стратегия Зеленского
15 ноября 2023, 15:24

Фото: iStock/Michele Ursi

К провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины привела стратегия, которой придерживался президент Владимир Зеленский, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Вся стратегия Зеленского (направлена) на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения — абсолютно бесперспективна. И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт – это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию: ни денежных, ни военных, ни физических, то надо искать другую линию», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт напомнил, что ВСУ не только не смогли достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов, но и умудрились потерять ранее принадлежавшие им позиции. К тому же, разрекламированное контрнаступление привело к колоссальному количеству потерь как в технике, так и в рядах личного состава. 

Соскин осудил и стратегически неверное решение Зеленского назначить новым главой минобороны страны Рустема Умерова, после назначения которого на самой верхушке военного руководства страны вспыхнул раздор. 

По мнению эксперта, провал операции - это персональная вина Владимира Зеленского.

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