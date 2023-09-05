Российские минометчики в ночное время разгромил отряд штурмовиков ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Младший сержант Алексей Белканов с минометным расчетом выполнял задачу по артподдержке обороняющихся подразделений ВС РФ, когда в ночное время ВС Украины начали наступление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
После получения координат, минометчики открыли огонь по наступающим штурмовым группам противника. Спустя некоторое время артиллерийские подразделения ВСУ начали прицельно обстреливать позиции российского минометного расчета и Белканов получил ранение.
При этом он продолжил вести огонь и сумел ликвидировать часть штурмовой группы ВСУ, в результате чего противник стал отступать. Получив координаты опорного пункта, Белканов сменил огневую позицию и разгромил точным ударом место дислокации противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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При этом он продолжил вести огонь и сумел ликвидировать часть штурмовой группы ВСУ, в результате чего противник стал отступать. Получив координаты опорного пункта, Белканов сменил огневую позицию и разгромил точным ударом место дислокации противника.
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Диана Аванесян