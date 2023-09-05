Российские минометчики в ночное время разгромил отряд штурмовиков ВСУ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил мнение, что разговоры о восстановлении города Артемовска будут возможны только в следующем году. Он отметил, что в настоящее время обстрелы артиллерией со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяют начать даже разминирование территории. Эту информацию сообщило агентство РИА Новости.