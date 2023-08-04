Российские ПВО перехватили 15 ракет HIMARS

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За минувшие сутки российские системы ПВО перехватили 15 реактивных ракет HIMARS, а также сбили 28 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Вчера в Минобороны РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. По информации оборонного ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 175 военных, 1 танк, 2 американские артсистемы М777, а также гаубицу Д-30.
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Евгения Парфентьева