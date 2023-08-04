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Российские ПВО перехватили 15 ракет HIMARS

Минобороны: Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS
04 августа 2023, 14:46

Фото: iStock/vladj55

За минувшие сутки российские системы ПВО перехватили 15 реактивных ракет HIMARS, а также сбили 28 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Вчера в Минобороны РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. По информации оборонного ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 175 военных, 1 танк, 2 американские артсистемы М777, а также гаубицу Д-30.

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#минобороны рф
#пво
#бпла
#сво
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Политолог Журавлёв назвал некоей акцией попытку ВСУ атаковать базу в Новороссийске
04 августа 2023, 14:54

Фото: РИА Новости

Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что предпринятая ВСУ попытка атаковать военно-морскую базу в Новороссийске являлась некоей акцией, к которой сама Украина не была готова.
«Это некая акция. Если бы они готовили и планировали эту атаку, они бы давно её пропиарили. Но Украина этого не сделала», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлёв.

При этом, он отметил, что нужно быть готовыми к тому, что подобные действия со стороны украинской стороны будут продолжаться и дальше, поскольку Киеву нужна победа любой ценой.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ снизили свою активность на Купянском, Краснолиманском и частично Донецком направлении. Как передают argumenti.ru, такая ситуация может быть связана с погодными условиями.

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#украина
#россия
#спецоперация
#флот
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Mash: в даркшопе начали продавать органы погибших украинских военных
04 августа 2023, 14:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В крупнейшем магазине в даркнете теперь можно приобрести органы погибших украинских военных, среди них сердце, печень, почки, стоимость которых составляет от 5000 евро за штуку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что раньше даркшоп торговал оружием, боеприпасами и миграционными возможностями. Однако теперь ассортимент пополнился человеческими органами погибших украинских военных. Продавец заявляет, что под заказ можно оперативно раздобыть любой орган. Сердце можно купить за 25 тысяч евро, а почки – за 12 тысяч евро. 

При этом доставка осуществляется только в страны Евросоюза. Посылка отправляется в специальном медицинском ящике, доставить обещают за 48-60 часов. Также органы можно забрать в заранее обусловленном месте по полной предоплате. Кроме того, заказ могут передать лично в руки по предоплате в 35%. Для этого понадобится лишь фото паспорта, ссылки на соцсети и фото в определённом месте с заранее озвученными вещами. 

По информации Mash, принимать участие к торговле человеческими органами могут причастные к Армии освобождения Косова, лидер которой занимался продажей органами погибших сербских солдат и мирных жителей. По некоторым данным, эта армия может присутствовать на Украине, однако под другим названием.

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Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат с начала контрнаступления

В ГУР заявили о сложной обстановке на поле боя для ВСУ
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В Минобороны России раскрыли потери ВСУ с начала контрнаступления
Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат с начала контрнаступления
04 августа 2023, 14:27

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В Минобороны России заявили, что с начала масштабного украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 43 тысяч человек живой силы. Также ВС РФ уничтожили около 4,9 тысяч единиц вражеского вооружения.
«Потери ВСУ с начала так называемого наступления в течение июня-июля составили уже более 43 тыс. военнослужащих», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в указанное число не входят раненые украинские военные и иностранные наёмники, а также те, кто был ликвидирован в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах Украины.

Кроме того, за время своего контрнаступления ВСУ потеряли свыше 4900 единиц различного вооружения, в том числе, переданного Украине западными странами в рамках военной помощи.


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#эксперт
#сво
#всу
#военные
#вооружения
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ВСУ обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области
Украинские боевики обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области
04 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины открыли огонь по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алёшки Херсонской области, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
«В одном из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов Херсонской области - Алешках - ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи... К счастью, пострадавших нет», - прокомментировали ситуацию представители администрации.  

В опубликованном сообщении также отметили, что обстрелы гражданской инфраструктуры города Алёшки со стороны ВСУ происходят каждый день.

Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.

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#гуманитарная помощь
#всу
#сво
#херсонская область
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В СБУ заявили, что РФ планирует вовлечь Белоруссию в конфликт
04 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/sezer ozger

Россия хочет вовлечь Белоруссию в конфликт с Украиной, готовя теракт на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявили в СБУ, где утверждают, что получили информацию сразу из нескольких источников, в том числе от пленного российского военного.
Из сообщения следует, что Россия готовит некую провокацию на стратегическом объекте Беларуси на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. При этом, по данным СБУ, теракт на объекте готовится российскими военными совместно с сотрудниками спецслужб, отправленных в Белоруссию под видом бойцов ЧВК «Вагнер».

«Эта ДРГ должна будет должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь «украинскими диверсантами», чтобы таким образом попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну», - говорится в сообщении украинского ведомства.

Уточняется, что такие данные СБУ получили из нескольких источников, в том числе от российского военного, взятого в плен на Запорожском направлении.

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В ГУР заявили о сложной обстановке на поле боя для ВСУ
04 августа 2023, 13:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В ГУР Минобороны Украине заявили, что обстановка на поле боя для ВСУ складывается очень тяжелой. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Вадим Скибицкий.
«Ситуация на поле боля сложная», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Скибицкий считает, что ситуацию в зоне боевых действий могут существенно изменить дополнительные поставки вооружения странами Запада. По его словам, ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов. Кроме того, Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны, а также дальнобойное вооружение.

При этом американское издание The Washington Post пишет, что ВСУ начали использовать в бою второй эшелон войск для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области.

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#всу
#вооружения
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В Совфеде сомневаются, что США отправят свои войска на Украину
04 августа 2023, 12:04

Фото: iStock/Im Yeongsik

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает маловероятным то, что США отправят свои войска на Украину.
«Не допускаю мысли, что американцы пойдут на отправку войск на Украину. Ведь это прямой военный конфликт с нашей страной. Даже самые откровенные ястребы в американской верхушке говорят, что этот сценарий невозможен», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
 
Он подчеркнул, что американцы успешно воюют только чужими руками, так как, по его мнению, своих граждан американскому правительству жалко «обрекать на гибель».

При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Польша может ввести свои войска на территорию западной Украины после провала окончательного контрнаступления ВСУ, и это станет самым опасным сценарием развития ситуации.

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#всу
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Военный эксперт Калинин отметил рост интереса среди граждан к службе по контракту
04 августа 2023, 11:18

Фото: iStock/nantonov

С января 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 230 тысяч россиян. При этом растет интерес к службе по контракту среди ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и грузино-осетинском конфликте. Об этом специально для «Радио 1» рассказал военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин.
«Это говорит о том, что наши соотечественники доверительно относятся к службе по контракту. За последнее время Минобороны России провело огромную работу для того, чтобы исправить имеющиеся недостатки, а также проблемные и спорные моменты в условиях контрактной службы. Все было отрегулировано», - рассказал Калинин.

По его словам, когда гражданин приходит заключать контракт, он получает денежное содержание, а также все льготы, предусмотренные правительством.

Эксперт также отметил, что граждане активно заключают контракты с Минобороны РФ. 

«Ветеранское сообщество, участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и грузино-осетинском конфликте также проявляют к этому активный интерес», - отметил специалист.

Он объяснил, что те, кто по состоянию возраста или здоровья не могут принимать участие в активных боевых действиях получают должности, где может потребоваться их опыт и навыки.

Напомним, заключить контракт с Минобороны может любой годный по здоровью россиянин, достигший совершеннолетия. Любой обратившийся получит всю необходимую экипировку, также его проконсультируют юристы, нотариусы и представители банков. При этом пока будут готовиться необходимые документы потенциальному контрактнику будет предоставлено трехразовое питание и проживание.

 Для тех, кто будет проходить контрактную службу правительством предусмотрены различные выплаты и льготы, которые также распространяются на членов их семей. Таким образом, военнослужащий будет получать ежемесячный оклад, размер которого исходит из воинского звания и должности. Также предусмотрены дополнительные выплаты и увеличение пенсии.

Кроме того, военнослужащие имеют право на кредитные каникулы и освобождаются от уплаты налогов. Также за ними сохраняется рабочее место. При этом дети контрактников попадают в сад без очереди, бесплатно посещают все кружки и секции, а в школах им предоставляется бесплатное питание

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#право
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Украина начала использовать второй эшелон войск
WP: ВСУ бросили в бой второй эшелон войск под Работино
04 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ начали использовать в бою второй эшелон войск для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Авторы статьи сообщают, что для наступления на населенный пункт Работино, украинские военнослужащие задействовали для наступления 10-й армейский корпус.  

Также, издание приводит слова аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли. Он указал на важность последней недели боев, в ходе которых, ВСУ задействовали дополнительные расчеты. Ли заявил, что решение о подключении к военным действиям второго эшелона, являются импровизацией в рамках проводимого наступления.  

Отмечается, что сражение за населенный пункт Запорожской области идет в 2,5 километрах от ближайшей линии российской обороны. 

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#всу
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