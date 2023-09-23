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Командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, передает РИА Новости.
По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты». Сообщается, что немецкий солдат также назвал свою бригаду и место ее расположения.
Командир уточнил, что немецкий механик получил тяжелое ранение и потерял много крови. Раненый немецкий солдат выразил сожаление о том, что согласился поехать на фронт.
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.
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Командир уточнил, что немецкий механик получил тяжелое ранение и потерял много крови. Раненый немецкий солдат выразил сожаление о том, что согласился поехать на фронт.
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Екатерина Коршунова