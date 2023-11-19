Российские РСЗО «Ураган» уничтожают врага под Купянском - видео

Многие иностранные наемники охотно приезжают на Украину, так как это полезная строчка в их резюме. Однако, увидев, во что ввязываются, они быстро собирают вещи и уезжают, понимая, что шансов остаться в живых в таких ожесточенных боях у них крайне немного.