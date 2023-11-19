Российские РСЗО «Ураган» уничтожают врага под Купянском - видео

Фото: istockphoto/aapsky
Сегодня, 19 ноября, когда в России отмечают День ракетных войск и артиллерии, два экипажа ракетных систем залпового огня (РСЗО) слаженно отработали по целям на Купянском направлении. Позиции боевиков и опорные пункты ранее были обнаружены разведкой.
На кадрах видео, которое в своем телеграм-канале опубликовали военкоры «Русской весны», можно увидеть, как российские РСЗО прибывают на позицию для стрельбы. Экипажи быстро и слаженно разворачивают установки и подготавливают их к осуществлению ракетной атаки. Все действия ракетчиков быстры и точны, нет никаких лишних движений. Заметно, что бойцы просто хорошо выполняют привычную работу.
Командир подразделения задаёт координаты целей и определяет частоту и интенсивность стрельбы. По команде «огонь» ракеты уходят в сторону целей. Не приходится сомневаться, что с беспилотников-наблюдателей вскоре поступит информация, что «подарки» от российских ракетчиков в честь их профессионального праздника доставлены точно по адресу.
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Командир подразделения задаёт координаты целей и определяет частоту и интенсивность стрельбы. По команде «огонь» ракеты уходят в сторону целей. Не приходится сомневаться, что с беспилотников-наблюдателей вскоре поступит информация, что «подарки» от российских ракетчиков в честь их профессионального праздника доставлены точно по адресу.
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Александр Бойцов