Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские саперы ликвидировали объект ВСУ в серой зоне Запорожской области

Российские саперы ликвидировали объект ВСУ в серой зоне Запорожской области

03 декабря 2023, 10:09
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Российские саперы 539-го инженерно-саперного полка ВС России ликвидировали важный объект ВСУ.
Это произошло во время рейда в серую зону Запорожской области, сообщает командир группы с позывным Сварог, пишет РИА Новости.

По его данным, объект относился к обеспечению передвижения сил ВСУ на ореховском направлении.


«Передвижение противника сильно затруднено», — рассказал Сварог.
Ранее российская ДРГ на Черниговщине взяла в плен пограничника. Российская диверсионно-разведывательная группа уничтожила группу пограничников и бойцов ВСУ в Черниговской области.

В плен попал один из сотрудников погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Читайте также:

Российская ДРГ на Черниговщине взяла в плен пограничника

В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры

Генерал Браун: Конфликт на Украине нельзя закончить только военными методами
#украина
#всу
#новости
Читайте нас в
Российская ДРГ на Черниговщине взяла в плен пограничника
03 декабря 2023, 09:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российская диверсионно-разведывательная группа ликвидировала группу пограничников и бойцов ВСУ в Черниговской области.
В плену оказался один из сотрудников погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». 

Сообщается, что операция российской ДРГ прошла успешно из-за халатности военнослужащих ВСУ, отсутствия контроля командования и большого опыта спецназа РФ. 

«В Черниговской области российская ДРГ зашла на позиции бойцов, зачистила блиндаж и вышла. У нас есть потери: 2 ДПСУшника - 200, 1 ДПСУшник в плену, 1 боец погиб. Русские забрали рации, а наши перепрошили их только спустя 12 часов. То есть, 12 часов нас слушали», - пишут украинские военные в социальных сетях. 
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Вашингтон способен и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.

Ни один конфликт, в том числе украинский, невозможно урегулировать лишь военными методами. Нужно искать дипломатическое решение, считает председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, пишет ТАСС.

Читайте также:

Генерал Браун: Конфликт на Украине нельзя закончить только военными методами

Британский историк Робертс считает, что РФ может забрать Украину до Днепра

РИА Новости: Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ
#украина
#всу
#сво
#военные
#новости
Читайте нас в
Генерал Браун: Конфликт на Украине нельзя закончить только военными методами
03 декабря 2023, 09:10

Фото: istockphoto/JARAMA

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун уверен, что Вашингтон способен и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.
Ни один конфликт, в том числе украинский, невозможно урегулировать лишь военными методами. Нужно искать дипломатическое решение. Так считает председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, пишет ТАСС. 

«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение», - заявил он во время выступления на форуме, который организовал президентский фонд имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.
«Я не умею предсказывать будущее и не могу сказать, чем все закончится. Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это», - прокомментировал генерал ситуацию на Украине.
Ранее бывший директор ЦРУ, генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что причинами неудачи летнего украинского контрнаступления стало то, что Россия правильно выстроила оборону, а западные союзники не обеспечили Киеву поставки необходимого количества вооружений. 

Читайте также:

Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причину провала украинского контрнаступления

Британский историк Робертс считает, что РФ может забрать Украину до Днепра

РИА Новости: Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ
#новости
#украина
#сво
#политика
#конфликт
Читайте нас в
Британский историк Робертс считает, что РФ может забрать Украину до Днепра
03 декабря 2023, 08:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Если конфликт затянется, РФ может расширить территорию вплоть до Днепра.
При таком развитии событий она может взять под контроль под контроль всю Восточную и Южную Украину. 
Об этом сообщил британский историк Джеффри Робертс в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

От отметил, что Украина может не рассчитывать на то, чтобы вернуть четыре новых российских регионов. Также профессор согласился с тем, что Крым оказался в составе РФ в 2014 году после волеизъявления жителей полуострова. 

Робертс считает, что страны Запада в итоге будут вынуждены уговаривать украинское руководство пойти на мирные переговоры. 

Читайте также:

РИА Новости: Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ

Российские системы ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Азовским морем

В небе над Краснодаром сработала система ПВО
#всу
#украина
#новости
Читайте нас в
РИА Новости: Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ
03 декабря 2023, 06:22

Фото: iStock/zim286

Российские войска уничтожили до 110 солдат и три автомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ), об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Удары были нанесены по пунктам временной дислокации противника в Константиновке, Угледаре и Макаровке. Кроме того, тяжелые огнемётные системы (ТОС) использовались для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Новомихайловке, Новодонецком и Никольском.



Всего, по данным МО РФ, за неделю российские бойцы отразили три атаки ВСУ на этом участке фронта.
Общие потери Украины на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях за этот период в общей сложности составили около 2875 военнослужащих.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Группировка ВС РФ «Запад» улучшила положение на Купянском направлении

Российские бойцы поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении

Савчук: Бойцы «Центра» поразили 200 целей на краснолиманском направлении СВО

#всу
#вооружённые силы рф
#сво
Читайте нас в
В небе над Краснодаром сработала система ПВО
Mash: предположительно над Краснодаром сработала система ПВО
02 декабря 2023, 19:59

Фото: РИА Новости/РИА Новости

В Краснодаре слышны взрывы, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Издание отмечает, что жители города услышали звуки взрывов и заметили в небе следы от снарядов ПВО и вспышки. Об этом сообщили жители Юбилейного, Фестивального микрорайонов и Прикубанского округа. 

В настоящее время руководство города не прокомментировало данную ситуацию. 

Ранее сообщалось, что украинские военные предприняли попытку атаки на объекты на территории Российской Федерации. Над акваторией Азовского моря российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты С-200, которые были переоборудованы для уничтожения наземных целей. 

Читайте также:

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Тёткино в Курской области

В США раскрыли, от какого российского оружия ВСУ несут наибольшие потери

В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры
#пво
#россия
#красноярский край
#атака
#всу
#спецоперация
Читайте нас в
Российские системы ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Азовским морем
02 декабря 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Киевский режим предпринял попытку террористической атаки на объекты на территории Российской Федерации. Над акваторией Азовского моря российские дежурные системы противовоздушной обороны сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200.
Вечером, 2 декабря, жители Краснодара услышали громкие звуки, схожие с теми, которые возникают при работе средств ПВО. В некоторых припаркованных автомобилях даже сработала сигнализация. В местных телеграм-каналах и мессенджерах появились сообщения о том, дежурные средства ПВО отработали по двум воздушным целям. Ракеты были запущены с подконтрольной ВСУ части Запорожской области, пролет был между Бердянском и Мариуполем.

Позже министерство обороны РФ опубликовало официальный комментарий, согласно которому около 18:00 две переоборудованные для стрельбы по наземным целям ракеты С-200 были сбиты силами ПВО над акваторией Азовского моря.

Читайте также:

Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29

МО: Силы ПВО в Белгородской области ликвидировали украинский БПЛА

В Ростовской области ПВО сбила украинский беспилотник
#жители
#всу
#ракеты
#рф
#пво
Читайте нас в
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Тёткино в Курской области
02 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В своем телеграм-канале губернатор рассказал, что удар пришелся по местному агропромышленному предприятию. В результате обстрела выбиты стёкла в окнах хозяйственной постройки. Также повреждены два частных автомобиля. Роман Старовойт пообещал, что собственникам транспортных средств будет оказана материальная помощь. Из людей, к счастью, никто не пострадал.

Также руководитель области написал, что с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас в районе деревни Елизаветовка. В результате срабатывания взрывного устройства жертв и разрушений нет. 

Отчаявшись добиться какого-либо успеха на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, нанося удары по мирным населенным пунктам и объектам на территории России.

Читайте также:

ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

Артиллеристы ВСУ обстреляли рынок в Донецке
#губернатор
#помощь
#боеприпас
#удар
#курская область
Читайте нас в
Мирошник: Контакты Москвы и Киева по вопросу обмена пленными продолжаются
02 декабря 2023, 17:24

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа требует тишины. Об этом заявил посол по особым поручениям по военным преступлениям Украины МИД РФ Родион Мирошник.
В эфире телеканала «Соловьёв Live» дипломат сообщил, что по-прежнему существует взаимодействие между уполномоченными лицами, также как и специальные списки, но такую работу не следует анонсировать. Процесс переговоров идет постоянно с той или иной степенью интенсивности, добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили военнослужащих своих стран, попавших в плен в ходе боевых действий. Всего Москалькова и Лубинец посетили 238 пленных солдат — по 119 с каждой стороны.

Читайте также:

Украинский пленный рассказал о недостатках БМП Marder

В Минобороны РФ рассказали о звонках военнопленных ВСУ своим родственникам

«Мясные штурмы»: Украинский военнопленный раскрыл реальную ситуацию в рядах ВСУ
#уполномоченный
#дипломат
#солдат
#рф
#украина
#россия
Читайте нас в
В США раскрыли, от какого российского оружия ВСУ несут наибольшие потери
MWM: Украина несёт большие потери из-за двойных ракетных ударов ВС РФ
02 декабря 2023, 15:50

Фото: iStock/Dragunov1981

Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что потери ВСУ значительно увеличились после того, как российские войска начали использовать системы «Искандер-М». Причём, осуществляется одновременный запуск нескольких снарядов по конкретной цели. 

Вместе с тем издание сообщает, что украинские ПВО стремительно истощается, что позволяет российским военным более эффективно наносить ракетные удары. Также на успехах армии РФ сказались возросшие объёмы производства вооружения. 

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» способен осуществлять запуски как баллистических, так и крылатых ракет на расстоянии до 500 километров. Снаряды практически неуязвимы для систем противовоздушной обороны. При этом крылатые ракеты способны огибать рельеф местности и перемещаться на максимально низких высотах.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины

Германия хочет уменьшить вклад в Европейский фонд мира для военной помощи Киеву

В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры
#украина
#россия
#вс рф
#всу
#вооружение
#ракета
#пво
Читайте нас в
Достижения.рф