Российские саперы ликвидировали объект ВСУ в серой зоне Запорожской области

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Российские саперы 539-го инженерно-саперного полка ВС России ликвидировали важный объект ВСУ.
Это произошло во время рейда в серую зону Запорожской области, сообщает командир группы с позывным Сварог, пишет РИА Новости.
По его данным, объект относился к обеспечению передвижения сил ВСУ на ореховском направлении.
В плен попал один из сотрудников погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
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По его данным, объект относился к обеспечению передвижения сил ВСУ на ореховском направлении.
«Передвижение противника сильно затруднено», — рассказал Сварог.Ранее российская ДРГ на Черниговщине взяла в плен пограничника. Российская диверсионно-разведывательная группа уничтожила группу пограничников и бойцов ВСУ в Черниговской области.
В плен попал один из сотрудников погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
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Мария Фирсова