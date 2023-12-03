Российские саперы ликвидировали объект ВСУ в серой зоне Запорожской области

Российские войска уничтожили до 110 солдат и три автомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ), об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

Удары были нанесены по пунктам временной дислокации противника в Константиновке, Угледаре и Макаровке. Кроме того, тяжелые огнемётные системы (ТОС) использовались для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Новомихайловке, Новодонецком и Никольском.