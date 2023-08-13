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Российские штурмовые группы захватили два опорника ВСУ под Купянском

13 августа 2023, 08:02

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Штурмовые группы захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Противник пытался контратаковать, но понес серьезные потери и вынужден был отступить.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Сергей Зыбинский. Также боевики ВСУ были выбиты с трех наблюдательных постов, передает ТАСС. Около населенного пункта Ольшана разгромлены около двух взводов вражеской пехоты. Контратаки, в ходе которых противник пытался вернуть утраченные позиции, были успешно отражены.

Также огнем тяжелой минометной батареи нанесен удар по опорному пункту украинской 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожило САУ Crab польского производства в районе балки Шевцов Яр.

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#всу
#вс рф
#удар
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Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
13 августа 2023, 05:41

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Войска российской группировки «Центр» отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, слова которого приводит РИА Новости.
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки ВСУ», — рассказал он журналистам.




По его словам, потери противника при этом составили более 80 боевиков. Также была уничтожена боевая машина пехоты противника, бронированная машина и 120-миллиметровый миномет.

Накануне, в субботу, 12 августа, на купянском участке российские вооруженные силы за день успешно отбили семь атак со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

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#всу
#вооружённые силы рф
#минобороны рф
#сво
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Bild am Sonntag: В проблемах ВСУ при контрнаступлении виновата неправильная тактика
13 августа 2023, 05:22

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Эксперты немецкого Бундесвера считают, что проблемы с контрнаступлением Вооружённых сил Украины (ВСУ) связаны с используемой украинским военным командованием так называемой «тактикой малых групп». Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag.
«Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что несмотря на то, что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно», — говорится в отчете, выдержки из которого приводит издание.

Таким образом, у ВСУ де-факто отсутствует возможность перехвата инициативы, благодаря которой можно было бы добиться в том числе огневого превосходства. Кроме того, как отмечает газета, «нерешительные поставки западного оружия» Киеву, вероятно, также сыграют большую роль в отсутствии успеха ВСУ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас не может прорвать российскую линию обороны. Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за недостатка оружия у украинской стороны. В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США дали Украине все, о чем они просили для успешного контрнаступления, но оно идёт медленно, а продолжать его с осени будет еще сложнее. По его прогнозам, ВСУ столкнутся с дополнительными сложностями в виде систем ПВО и затрудненностью совершения маневров на линии фронта.

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#всу
#украина
#сво
#контрнаступление
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MWM: Российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине
13 августа 2023, 01:35

Фото: iStock/aarows

Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
Главное преимущество этих истребителей — более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, нежели у американских или китайских аналогов, отмечает издание.

Ранее американское издание посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.

Военный эксперт Дандыкин заявил о неуязвимости новых ракет РВВ-МД2, созданных для Су-57
Для российских истребителей пятого поколения Су-57 были созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет.  РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57. Она оснащена линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели прямо с борта самолета и повышая, таким образом, вероятность поражения техники противника. Кроме того, у новой ракеты есть многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

Впервые в ракетах подобного типа применена инерциальная система управления. Благодаря ей, боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов — только лишь на основе расчетов, исходящих из его предыдущего положения в пространстве.

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#самолёты
#военная техника
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Экс-разведчик Риттер: Непрофессионализм Зеленского — секретное оружие России
12 августа 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Неспособность Зеленского профессионально управлять страной во время военного конфликта играет на руку России. Его некомпетентность является самым лучшим оружием Москвы, помогающее войскам одерживать победы.
Об этом заявил бывший разведчик армии США Скот Риттер во время выступления в эфире YouTube-канала George Galloway. По его мнению, командование ВСУ может устроить военный переворот и сместить главу киевского режима из-за вечных неудач на передовой. Такой сценарий становится все более вероятным на фоне роста потерь среди украинских военнослужащих.

Однако бывший разведчик заметил, что лично он сам обеспокоен будущим Зеленского, поскольку считает, что его пребывание на посту президента Украины является единственным и самым быстрым вариантом прекращения военного конфликта.

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#сша
#youtube
#сценарий
#всу
#украина
#конфликт
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Полковник Макгрегор: Иностранные наемники массово дезертируют из ВСУ
12 августа 2023, 20:55

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Среди украинских военнослужащих растет недовольство из-за постоянных поражений на передовой. Иностранные наемники также стали покидать передовую на фоне военных неудач.
Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего канала на YouTube. Он отметил, что иностранные наемники, которые поначалу так рьяно бросились сражаться на стороне Украины, сейчас просто собирают вещи и уезжают. Макгрегор предположил, что остались скорее всего только поляки.

Среди украинских частей ВСУ также могут участиться случаи дезертирства из-за отсутствия военных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления, считает военный. Это может внести раскол в украинскую армию и в конечном итоге привести ее к поражению. Солдаты, не видя результатов боевых действий, теряют не только моральный дух, но и перестают видеть смысл в продолжении боевых действий, заключил американский полковник.

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#youtube
#солдаты
#всу
#наемники
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может в скором времени потерять Одессу
12 августа 2023, 20:21

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украина может в скором времени потерять Одессу из-за того, что ВСУ уже не способны вести боевые действия в полном объеме. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью для YoyTube-канала Dialogue works он сказал, что по его мнению шансы на то, что Украина сможет удержать Одессу с каждым днем уменьшаются. Бывший сотрудник спецслужб напомнил, что после провала контрнаступления ВСУ российские войска сами начали наступать на Харьковском направлении, где скорость их продвижения составляет несколько километров в день. Джонсон считает, что в скором времени военнослужащие армии России освободят Купянск.

Украинские же войска несут тяжелые потери в живой силе и технике. ВСУ просто не успевают подготовить и снарядить новых солдат из резерва, что не позволяет им вести боевые действия должным образом, заключил экс-аналитик ЦРУ.
#скорость
#украина
#всу
#солдат
#одесса
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Мужчина погиб в Донецке после очередного обстрела ВСУ
12 августа 2023, 19:29

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В результате обстрела Донецка артиллерией ВСУ в Петровском районе города погиб мужчина 1986 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города.
С момента, когда Донецкая Народная Республика объявила свою независимость от Киева, Петровский район является самой обстреливаемой частью города. Сегодня украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии около 50 снарядов калибра 155 миллиметров. Один из них угодил в частный дом в Петровском районе.

Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в летнюю кухню, в которой он в тот момент находился. Сам дом практически полностью разрушен. Обстрелы мирных городов республик Донбасса, которые ведут ВСУ, не прекращаются ни на день. Отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, атакуя мирную инфраструктуру.

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#дом
#мужчина
#всу
#днр
#обстрел
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Российские военные уничтожили пункт управления подготовкой иностранных наемников ВСУ
12 августа 2023, 17:56

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Военнослужащие ВС России при помощи РСЗО «Торнадо-С» уничтожили пункт управления подразделением иностранных наемников, а также терминал связи Starlink в Новониколаевке. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Он также рассказал, что российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы. Истребители Су-34 также поразили места скопления живой силы противника около Богдановки и Веселовки.

Также был ликвидирован склад боеприпасов ВСУ около Белогоровки, уничтожены буксируемые гаубицы М777 в Озаряновке и Остром, САУ «Акация» в районе Клещеевки и две гаубицы Д-20 в Яснобородовке и Марково. С помощью ТОС «Солнцепек» нанесено огневое поражение живой силе украинского батальона территориальной обороны в районе Красногоровки.

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#всу
#удар
#истребители
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Минобороны: Российские силы ПВО предотвратили атаку на Крымский мост
12 августа 2023, 14:03

Фото: istockphoto/vladj55

Министерство обороны Российской Федерации выступило с заявлением, в котором сообщается о попытке атаки на Крымский мост. Она была успешно предотвращена российскими средствами ПВО.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале оборонного ведомства, указано, что сегодня, 12 августа около 13:00 по московскому времени была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Для этого боевиками ВСУ была использована управляемая зенитная ракета С-200, переделанная под ударный вариант.

Российскими средствами противовоздушной обороны ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.

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#ракета
#всу
#минобороны рф
#крымский мост
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