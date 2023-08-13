Российские штурмовые группы захватили два опорника ВСУ под Купянском

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Штурмовые группы захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Противник пытался контратаковать, но понес серьезные потери и вынужден был отступить.
Также огнем тяжелой минометной батареи нанесен удар по опорному пункту украинской 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожило САУ Crab польского производства в районе балки Шевцов Яр.
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Александр Бойцов