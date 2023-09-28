Российские силы массово жгут западные танки на Украине

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На Запорожском направлении российские военные уничтожают западные танки, брошенные ВСУ в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам разведчика, в настоящий момент западные танки окончательно утратили свою работоспособность из-за сильных ливней и распутицы. К тому же, Запад поставляет Киеву уже устаревшие модели.
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