Российские силы нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое

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Вооруженные силы РФ нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«По отступающим украинским войскам активно работает артиллерия, применяются авиабомбы ФАБ-250/500 с модулем планирования и коррекции. Потери ВСУ дополнительно увеличиваются из-за большого количества гражданского транспорта в колоннах», - прокомментировали ситуацию в СМИ.
Украинские военные уже оставили большое количество своих позиций к северу от Новопрокоповки.
При этом, ранее сообщалось, что в районе Вербового ВСУ безуспешно пытаются атаковать и несут существенные потери в технике и личном составе.
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