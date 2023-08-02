Российские силы поразили базу иностранных наемников в Измаиле

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Российские силы уничтожили базу иностранных наемников ВСУ в украинском порту Измаил, сообщили подпольщики в интервью «РИА Новости».
По предварительной информации, в Измаиле также уничтожены база ремонта катеров Вооруженных сил Украины, места расположения иностранных наемников и техники.
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Евгения Парфентьева