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Российские силы поразили передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица», сообщили в Минобороны РФ.
Ранее британский военный эксперт Шон Белл заявил, что Вооруженные силы Украины бросили все свои резервы в бой на Запорожском направлении и утратили контроль в северо-западной части Донбасса. Эксперт напомнил, что украинская армия потеряла несколько населенных пунктов на Донбассе, а также Артемовск.
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Евгения Парфентьева