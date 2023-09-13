Российские силы поразили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море

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Военно-морские силы РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Напомним, 10 сентября российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря.
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Евгения Парфентьева