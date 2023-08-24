Российские силы поразили центр принятия решений ВСУ

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Российские военные нанесли удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен» - прокомментировали ситуацию в Минобороны.
В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ удалось уничтожить четыре склада с украинским оружием в разных регионах.
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Евгения Парфентьева