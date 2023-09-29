Российские силы пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

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По информации SHOT, бой между российскими и украинскими военными завершился около 50 минут назад. Убегающих диверсантов ВСУ накрыли артиллеристским огнём.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские командование расстреляло двух военных за то, что они хотели сдаться в российский плен.
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