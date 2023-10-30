Российские силы провели успешную контратаку в Запорожской области

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Вооруженные силы РФ провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового. Враг потерял порядка 40 человек и свыше десяти единиц техники», - прокомментировал ситуацию Рогов.
По словам эксперта, на времевском направлении потери Вооруженных сил Украины составили около 130 человек за прошедшие сутки. Там российским силам также успешно удается контратаковать противника.
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Евгения Парфентьева