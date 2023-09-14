Российские силы сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

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За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 53 дрона, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Также за прошедшие сутки в зоне СВО было сбито или подавлено 53 дрона ВСУ.
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Евгения Парфентьева