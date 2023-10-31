Российские силы сорвали масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

Противник пытается наступать на нескольких участках фронта, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, где пытаются идти в наступление ВСУ, как российские бойцы отбивают атаки противника, и на какие меры может пойти Украина, чтобы отвлечь внимание западных союзников от событий на Ближнем Востоке.