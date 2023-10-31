Российские силы сорвали масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины попытались пойти в атаку у села Работино, однако, потерпели поражение и потеряли по меньшей мере два танка, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Сорвана крупная атака украинских войск на ореховском направлении под Работино. Потери противника – свыше 200 боевиков. Уничтожено не менее двух танков, один из которых Leopard», - прокомментировал ситуацию Рогов.
По словам общественника, ВСУ также потеряли две боевых машины пехоты, несколько внедорожников и две гаубицы. При этом, ситуация на линии боевого соприкосновения остается контролируемой, отметил Рогов.
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