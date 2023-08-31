Российские силы сорвали попытку ВСУ окружить Работино

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«Враг перебросил подкрепление на ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое, чтобы выровнять линию фронта и окружить Работино. Но планы противника сорваны. По местам скопления боевиков в лесопосадках отработали наши военные», - прокомментировал ситуацию Рогов.Он также отметил, что Вооруженные силы Украины отброшены вплоть до села Вербового. При этом, по словам эксперта, за село Работино продолжаются ожесточенные бои.
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