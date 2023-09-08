Российские силы уничтожили еще один британский Challenger 2

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Российские силы уничтожили еще один британский танк Challenger 2, об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия 24».
5 сентября стало известно, что российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Позже эту информацию подтвердил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.
Он также отметил, что украинским военным не удастся вынести подбитые танки с поля боя. Их эвакуируют и доставят в музей.
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«Их (танков Challenger 2) порядка семи штук. Наши «птички» видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали «Корнетом». В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
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Евгения Парфентьева