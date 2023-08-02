Российские силы уничтожили наемников, пытавшихся поднять флаг Польши на берегу Днепра

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«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали», - прокомментировал ситуацию Буря.
Командир рассказал, что Вооруженные силы Украины обучают новобранцев прямо на линии боевого соприкосновения. По его словам, машины с мобилизованными подъезжали к тренировочному пункту, солдаты производили один выстрел из минометов, а затем грузились назад в машины и отправлялись в тыл.
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