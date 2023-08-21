Российские силы ведут активные боевые действия под Купянском

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Российские силы выбили ВСУ из села Синьковка под Купянском, заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев в интервью «РИА Новости».
«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», - прокомментировал ситуацию Ганчев.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в ближайшее время Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков. По мнению эксперта, Украина потерпит военное поражение в конце лета или началу осени. У Вооруженных сил Украины практически закончились ресурсы, как в вооружении, так и в личном составе.
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Евгения Парфентьева