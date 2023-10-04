Российские силы вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра

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Российские силы полностью вернули контроль над островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, об этом в интервью «РИА Новости» рассказали командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр».
«Нашими, острова контролируются, абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», - прокомментировал ситуацию один из российских командиров.
Контроль удалось вернуть после того как вода, подтопившая острова в результате разрушения Каховской ГЭС, отошла.
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Евгения Парфентьева