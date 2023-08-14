Российские силы впервые уничтожили испанский миномет Alakran

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Российские военные впервые уничтожили испанский самоходный миномет Alakran в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщили, что в ночь на понедельник, 14 августа, российские силы нанесли ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.
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Евгения Парфентьева