Российские силы взяли в плен шестерых украинских десантников

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Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщает «РИА Новости». Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли в плен шестерых украинских десантников под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщает «РИА Новости».
Плененные десантники на службе в 81-ой аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.
Один из пленных признался, что решил сдаться добровольно, поскольку все его сослуживцы погибли под артобстрелом.
Ранее военнопленный украинец рассказал о некачественном обучении во Франции. Украинец заявил, что на этом обучении он чувствовал себя «как в тюрьме». Французские инструкторы постоянно настраивали их на желание убивать русских, а также давали им некие пилюли, без которых обучающиеся чувствовали себя вялыми и уставшими.
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Евгения Парфентьева