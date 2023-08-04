Российские силовики вычислили военкомов ВСУ в ДНР

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Российские спецслужбы сумели вычислить военкомов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщает РИА Новости cо ссылкой на представителя силовых структур.
Речь идет об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове. Все они до 2014 года проходили военную службу в Донецке, а затем, после госпереворота на Украине, участвовали в так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Сейчас все трое проводят «мобилизационные мероприятия» для ВСУ.
Ранее первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что в стране продолжает нарастать проблема уклонения от мобилизации в ВСУ. Он призвал украинские правоохранительные органы вплотную заняться данной проблемой.
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«Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР», — отметил в беседе с РИА Новости собеседник из числа российских силовиков.
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Артем Путинцев